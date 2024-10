Brasil vira sobre Chile com gols de botafoguenses e sobe para 4º nas Eliminatórias

Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP Igor Jesus anotou o primeiro gol no triunfo da Amarelinha

Com emoção de sobra, o Brasil venceu o Chile por 2 a 1, de virada, na noite de ontem, e respirou em meio à pressão. No Estádio Nacional de Santiago, a seleção se superou dentro da partida e voltou a sentir o gosto da vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os gols foram marcados pelos botafoguenses Igor Jesus e Luiz Henrique, enquanto Vargas descontou para os donos da casa.

Desorganizado e desatento, o time comandado por Dorival Júnior iniciou o duelo da pior forma possível: sofrendo gol. Logo com um minuto, os chilenos conseguiram um cruzamento com Loyola, e Vargas, sozinho, cabeceou para balançar as redes. No lance, a defesa brasileira paralisou por inteira e o goleiro Ederson não conseguiu tocar na bola — que parecia defensável.

Depois do tento, a expectativa era que a Amarelinha reagisse. A realidade, no entanto, passou longe disso. Com muitos passes errados e pouca inspiração, a equipe viu La Roja crescer e chegou a sofrer pressão intensa até os 15 minutos.

Após a marca, o Brasil se organizou minimamente e cessou os ataques chilenos. A primeira tentativa canarinho saiu dos pés de Rodrygo, mas houve desvio em Maripán. Aos 27, o mesmo Maripán quase marcou gol contra em lance que a bola resvalou na própria trave.

Com o jogo mais controlado, a seleção começou a acionar o ponta Savinho e, após diversas tentativas, a estratégia deu certo aos 45 minutos. Na oportunidade, o camisa 20 pedalou e cruzou na área para Igor Jesus cabecear e igualar tudo em Santiago.

Na segunda etapa, a postura do time brasileiro se mostrou diferente e, desde o minuto inicial, a equipe se lançou ao ataque. Aos 6, Raphinha chegou a marcar após contra-ataque, mas foi assinalado impedimento no lance.

Quatro minutos depois, a bola foi cruzada na área após cruzamento e sobrou para Savinho, mas o atacante finalizou mal. Na sequência, Rodrygo cortou a marcação da La Roja, foi derrubado por Echeverría e os jogadores brasileiros pediram pênalti. O árbitro argentino Dario Herrera, porém, mandou seguir.

Aos 28, foi a vez de Danilo subir ao ataque e fazer bom passe para Igor Jesus, mas o goleiro chileno Cortés apareceu rápido para interceptar a jogada. Depois, o próprio Danilo passou perto de se tornar o vilão da partida: o capitão da seleção entregou a bola e cedeu contra-ataque ao Chile, que contou com finalização ruim de Osorio.

Quando tudo já parecia perdido em mais uma atuação sem brilho, a estrela de Luiz Henrique, que entrou ao decorrer da segunda etapa, brilhou. Aos 43 minutos, o ponta saiu da direita, puxou para o meio e finalizou no canto do goleiro Cortés para virar o placar para o Brasil.

Vitorioso diante da La Roja, o time canarinho subiu para a quarta colocação na tabela de classificação e agora soma 13 pontos. O próximo compromisso da equipe de Dorival Júnior será na terça-feira, 15, diante do Peru, em Brasília.

Chile 1x2 Brasil: ficha técnica

Chile

4-3-3: Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán e Galdames (Morales); Echeverría, Valdés e Pavez (Alarcon); Osorio (Tapia), Dávila (Cepeda) e Vargas (Palacios). Téc: Ricardo Gareca

Brasil

4-3-3: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Martinelli); André (Bruno Guimarães), Lucas Paquetá (Gerson) e Raphinha; Savinho (Luiz Henrique), Rodrygo e Igor Jesus (Endrick). Téc: Dorival Júnior

Local: Estádio Nacional, em Santiago (CHI)

Data: 10/10/2024

Árbitro: Dario Herrera-ARG

Assistentes: Facundo Rodríguez-ARG e Maximiliano del YessoARG

Gols: 1min/1ºT - Vargas (CHI); 45min/1ºT - Igor Jesus e 43min/2ºT - Luiz Henrique (BRA)

Cartões amarelos: Galdames (CHI); Paquetá e Danilo (BRA)