Ferroviário recebe oferta não vinculante de grupo europeu para venda da SAF

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,16.03.2024: Tutuba, mascote do Ferroviário. Jogo pela semifinal do campeonato cearense, Ceará vs Ferroviário. Arena Castelão.

O Ferroviário confirmou ontem o interesse de um grupo europeu pela compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, que está em período de constituição. De acordo com a equipe da Barra do Ceará, a empresa, que não teve o nome revelado devido a uma cláusula de confidencialidade, apresentou uma oferta não vinculante. Valores envolvidos numa possível transação também não foram divulgados.

Representantes da empresa já se encontram em Fortaleza para realizar reuniões e conhecer as instalações do clube. A intenção dos executivos é acompanhar o desempenho do Ferroviário na Taça Fares Lopes, último compromisso do clube no calendário de 2024 após o rebaixamento para a Série D.

A Tricorp — empresa de Geraldo Luciano, que capitaneou o processo de SAF do Fortaleza em 2023 —, que assessora o clube da Barra na criação da SAF, dará suporte jurídico e corporativo a partir da manifestação de interesse dos europeus e, consequentemente, numa futura proposta de compra, caso as tratativas avancem.

O presidente do Ferrão, Aderson Maia Júnior, já possui a minuta do documento que contém todas as cláusulas da proposta de venda, que será apresentada em uma reunião com os investidores. O encontro ainda não possui uma data definida, mas está prevista para ocorrer no decorrer das próximas três semanas.

Além da oferta, o Tubarão da Barra tem a maquete do seu novo centro de treinamento, que será construído após a demolição do estádio Elzir Cabral, e será apresentada ao grupo europeu.

O Ferroviário estreia na Taça Fares Lopes contra o Caucaia, no próximo dia 10 de novembro. Na sequência, enfrenta o Ceará, no dia 16 do mesmo mês, e encerra seus confrontos na fase de grupos contra o Floresta, no dia 20.

Colaborou Rangel Diniz/Especial para O POVO