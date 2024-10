Richardson confia em apoio da torcida para Ceará seguir na briga pelo acesso à Série A

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Richardson já subiu com o Vovô em 2017

Um dos principais líderes do elenco do Ceará, o volante Richardson concedeu entrevista coletiva ontem, no CT de Porangabuçu, relembrou a derrota sofrida em confronto direto contra o Sport, destacou que conta com o apoio da torcida e ponderou qual deve ser a postura da equipe na reta final da Série B.

O meio-campista avaliou o desempenho do Vovô na Ilha do Retiro, na última segunda-feira, 7, como positivo, mas disse que faltou o "algo a mais" para sair com a vitória. "Fizemos um jogo muito bom, tivemos chances de sair na frente. Por coisa de jogo, a bola acabou saindo e, na outra, o Caíque (França, goleiro do Sport) saiu bem".

"Foi detalhe, mas os detalhes nesses momentos são importantes. Não temos o que lamentar, é manter essa consistência de bons jogos. Vamos, agora, pensar jogo a jogo, não tenho me atentado aos números", destacou o camisa 26.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro está com 14,6% de chance de retornar à elite do futebol brasileiro, competição esta que disputou entre os anos de 2018 e 2022, quando acabou sendo rebaixado.



O camisa 26 do escrete preto-e-branco pontou que, apesar dos números contrários, a torcida deve seguir confiando no grupo. "O torcedor do Ceará tem um lema que é nunca abandonar. Eu vivi uma situação que era muito pior, de um possível rebaixamento em 2018, onde todos falavam que já havia caído, e nós, com o mesmo discurso e trabalhando, nos dedicamos e conseguimos".

Acesso de 2017 e foco na Ponte Preta

Do elenco atual, dois jogadores já sentiram o sabor de conduzir o Vovô à Série A: Luiz Otávio e o próprio Richardson. Ambos estiveram presentes na campanha do acesso de 2017, quando o clube garantiu ainda com uma rodada de antecedência.

De toda forma, o grupo é outro e o cenário também. E Richardson entende isso. "A experiência é legal nesse momento, mas não podemos entrar na cabeça de cada atleta. Cada um tem seu método de manter o foco, a concentração", ponderou.

"O que eu falo é para deixar o máximo dentro do campo, porque o torcedor espera isso de quem veste a camisa do Ceará. Transpirar de verdade. Todos que estão são assim, não caíram de paraquedas, possuem carreiras vitoriosas, alguns já têm acessos. É muito individual esse momento", enfatizou.



Na próxima rodada, o Alvinegro recebe a Ponte Preta, amanhã, às 17 horas, na Arena Castelão. O foco em Porangabuçu já é o duelo contra a Macaca. "Queremos fazer mais um jogo bom, assim como foi contra o Sport, mas, infelizmente, não conseguimos pontuar. Não podemos nos atrapalhar nesse momento. Temos que vencer o jogo, a verdade é essa", avisou.