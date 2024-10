Ceará encara Ponte Preta no Castelão para manter vivo sonho do acesso à Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni deve voltar ao time titular do Alvinegro

Desafiar a matemática. Este é o lema do Ceará até o final da Série B para seguir na busca pelo acesso à elite do futebol brasileiro. E o Vovô pode dar mais um passo importante hoje, quando o Vovô recebe a Ponte Preta, às 17 horas, na Arena Castelão, pela 31ª rodada do certame nacional.

Na última segunda-feira, 7, o Alvinegro deixou escapar um ponto valioso em confronto direto contra o Sport, na Ilha do Retiro, onde foi derrotado por 2 a 1, com gol nos minutos finais. A diferença para o G-4 agora é de cinco pontos, o que reduziu as chances de acesso para 14,6% ao fim da rodada passada, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Mas, a oito partidas do fim da Segundona, o momento não dá espaço para lamentação e nem desânimo, para que o Ceará continue na briga por uma vaga na Série A de 2025.

"O torcedor do Ceará tem um lema que é nunca abandonar. Eu vivi uma situação que era muito pior, de um possível rebaixamento em 2018, onde todos falavam que já havia caído e nós, com o mesmo discurso e trabalhando, nos dedicamos e conseguimos", destacou o volante Richardson, um dos líderes do elenco.

O apoio da torcida, inclusive, pode fazer a diferença para o Vovô. Mais de 20 mil alvinegros já confirmaram presença para o duelo de hoje, e a equipe de Léo Condé almeja manter o bom retrospecto como mandante na Série B. Em 15 jogos em seus domínios, o time de Porangabuçu somou dez vitórias, três empates e apenas duas derrotas — aproveitamento de 73,3%. Além da Macaca, o Ceará ainda receberá Paysandu, Avaí e América-MG no Castelão.

A Ponte Preta, por outro lado, conseguiu apenas um triunfo longe de Campinas, acumulando seis embates e oito derrotas como visitante — rendimento de somente 20%.

Desfalque nos últimos compromissos, o meia argentino Lucas Mugni está novamente à disposição de Léo Condé e deve retornar ao time titular. O mesmo ocorre com o zagueiro David Ricardo, que, suspenso, ficou de fora frente ao Sport.

Em contrapartida, De Lucca e Saulo Mineiro receberam o terceiro cartão amarelo contra o Leão da Ilha e, portanto, não entrarão em campo contra a Macaca. O volante será substituído por Richardson, enquanto a vaga no setor ofensivo deverá ser ocupada pelo uruguaio Facundo Barceló.

Já a Ponte deve ter duas mudanças em relação ao time titular que entrou em campo na última rodada, contra o Botafogo-SP. Expulso, o zagueiro Mateus Silva não viajou para Fortaleza. Já Castro ficará no banco de reservas por opção do técnico Nelsinho Bapstista. A Macaca soma 34 pontos e briga contra o rebaixamento à Série C.

Ceará x Ponte Preta

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe (João Pedro) e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Pulga, Aylon e Barceló (Lucas Rian). Téc: Léo Condé

Ponte Preta

4-3-3: Pedro Rocha; João Gabriel, Joilson, Nilson Júnior e Luiz Felipe; Emerson Santos, Emerson e Dodô; Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes. Téc: Nelsinho Baptista

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 12/10/2024

Horário: 17 horas

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado-TO

Assistentes: Fábio Pereira-TO e Cipriano da Silva Sousa-TO

VAR: Wagner Reway-RJ

Transmissão: Band, Premiere, Canal GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO