Lula elogia Vojvoda e corneta Pikachu: "Marca contra o Corinthians toda hora"

Foto: Ricardo Stuckert / PR 11.10.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista à Rádio O POVO CBN, com Jocélio Leal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concedeu entrevista exclusiva ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, na manhã de ontem, e também falou sobre futebol. Torcedor do Corinthians, Lula rasgou elogios ao técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, e brincou prometendo "cascudos" no atacante Yago Pikachu, por sempre marcar gols contra o seu time do coração.

"Eu sou admirador do técnico do Fortaleza, eu acho ele muito competente e, quando o Corinthians tentou levá-lo, ele fez bem de não sair. [...] Foi um gesto de muita dignidade dele. Um gesto de respeito ao povo do Ceará e ao Fortaleza", disse.

Lula destacou também a campanha histórica do Leão no Brasileirão, figurando entre os três primeiros colocados e na briga pelo título da competição: "Ele (Vojvoda) está levando o Fortaleza a uma posição, no Campeonato Brasileiro, que nem os torcedores do Fortaleza acreditavam que pudesse ser".

Contudo, um atacante do Tricolor não gera boas memórias no presidente. Pikachu já enfrentou o Timão pelo Fortaleza em dez oportunidades, tendo anotado quatro gols contra o time paulista e tem histórico de gols importantes diante do Corinthians.

"Eu só não gosto daquele Pikachu, que marca gols contra o Corinthians toda hora. O jogo está para terminar e o Pikachu vai e faz um gol. No dia que eu encontrar com o Pikachu, eu vou dar uns cascudos nele para ele não marcar mais gols contra o Corinthians", brincou.

Assista à entrevista de Lula à Rádio O POVO CBN na íntegra: