Ceará vence Ponte Preta com gol de Mugni e salta para o 5º lugar da Série B

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Lucas Mugni, meia do Ceará, comemora gol contra a Ponte Preta

Com boa atuação coletiva, o Ceará dominou a Ponte Preta na Arena Castelão neste sábado, 12, e venceu a Macaca por 1 a 0, com gol de Lucas Mugni ainda no primeiro tempo. Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu conquistou o quinto triunfo consecutivo como mandante na Série B, chegou aos 48 pontos e saltou para a quinta posição.



O Vovô agora terá uma sequência de dois jogos consecutivos longe da capital cearense, ambos em São Paulo. O primeiro duelo será contra o Ituano, no próximo sábado, 19, no estádio Novelli Júnior, enquanto o segundo será diante do Santos, três dias depois, na Vila Belmiro.

Ceará 1x0 Ponte Preta: o jogo

Impulsionado pela boa presença dos torcedores na arquibancada, o Ceará tomou conta do jogo no primeiro tempo e se mostrou soberano dentro de campo diante da Ponte Preta. Intenso e ofensivo, o Alvinegro sufocou a Macaca e buscou, de forma incessante, o gol. Aylon, aos nove minutos, deu o “cartão de visitas” para o rival paulista com bela finalização – defendida por Pedro Rocha.



O Vovô, que tanto pressionou, conseguiu abrir o placar aos 21 minutos, com Mugni, em jogada ensaiada. O lance se originou de uma cobrança curta de escanteio, em que o meio-campista argentino tocou para Lucas Rian, recebeu de volta e, totalmente livre de marcação, chutou cruzado da entrada da ponta direita da grande área.



Vale ressaltar que o argentino voltou a balançar as redes após cinco meses de jejum. O momento representou o segundo tento do camisa 10 pelo Vovô, que soma ainda nove assistências. Desfalque nos últimos jogos por conta de uma lesão, o meia retornou inspirado contra a Macaca e foi o melhor jogador do time no primeiro tempo.



Com Mugni no time, o Alvinegro ganhou força nos momentos sem a posse e, principalmente, a bola parada. Escanteios e faltas próximas da área foram um constante perigo para a Ponte Preta, que sofreu. David Ricardo, por pouco, não ampliou a vantagem do Ceará na partida após um cruzamento feito pelo meio-campista.



Em contraponto ao bom volume ofensivo, a defesa do time cearense também apresentou boa atuação. A jovem dupla de zaga formada por David Ricardo e João Pedro, que já havia tido bom desempenho na derrota contra o Sport, passou segurança. Não à toa, a Ponte Preta finalizou somente uma vez na etapa inicial, sem qualquer perigo.



No segundo tempo, o Vovô mudou a postura. A equipe comandada por Léo Condé adotou estratégia reativa, de linhas de marcação baixas com o intuito de criar espaços no campo defensivo da Ponte Preta e, assim, explorar as transições em velocidade, sobretudo com Erick Pulga, que é excelente neste tipo de contexto.



Apesar da ideia, naturalmente, proporcionar alguns sustos e momentos de tensão, o Ceará não perdeu o controle do duelo e seguiu sendo a equipe mais perigosa. Foram diversos bons momentos em que o Alvinegro de Porangabuçu poderia ter marcado outros gols, mas faltou eficiência – e capricho, algumas vezes.

No fim, a vitória, que contou com o emocionante retorno de Luiz Otávio após dez meses fora por lesão, reacendeu, mais uma vez, o Ceará na tabela de classificação. Os próximos dois jogos fora de casa serão cruciais para o destino do Vovô na briga por uma vaga na elite nacional de 2025.

Ceará 1x0 Ponte Preta: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, João Pedro (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (Andrey) e Mugni (Recalde); Pulga, Aylon (Barceló) e Lucas Rian (Talisson). Técnico: Léo Condé



Ponte Preta

4-3-3: Pedro Rocha; Luiz Felipe (Igor Inocêncio), Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel; Emerson Santos (Hudson), Emerson (Ramon) e Dodô; Everton Brito (Élvis), Iago Dias (Matheus Régis) e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista



Local: Arena Castelão

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa/PI

Assistentes: Márcio Iglesias Araújo Silva/PI e Janystont Rabelo de Melo/PI

VAR: Wagner Reway-RJ

Gols: Mugni (21’ 1T)

Cartões amarelos: Matheus Bahia e Lourenço (Ceará); Pedro Rocha, João Gabriel, Emerson Santos e Hudson