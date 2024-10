Escola, ginásio e "miniestádio": os projetos do Fortaleza para o CT Ribamar Bezerra

Foto: João Moura/Fortaleza EC Atletas da base do Fortaleza no CT Ribamar Bezerra

Em paralelo ao crescimento exponencial do Fortaleza no cenário profissional do futebol, onde tem se consolidado no continente como um time competitivo, há, internamente, um olhar carinhoso para as categorias de base. O Leão, que nesta temporada tem tido ótimos resultados nos torneios juvenis, pensa em criar uma escola, um ginásio e um miniestádio no CT Ribamar Bezerra.

As ideias fazem parte de um projeto macro desenvolvido pelo clube para o Centro de Treinamento localizado no município de Maracanaú, onde cerca de 280 crianças e adolescentes treinam por diferentes categorias – do sub-8 ao sub-20 – e vivem o sonho de se tornar jogador profissional.

Algumas movimentações por parte do Leão já começaram, como a expansão do espaço do terreno. Oriundo de uma parceria entre o Fortaleza Esporte Clube e a prefeitura de Maracanaú, o CT Ribamar Bezerra deve ter seu perímetro ampliado em três frentes: dois pontos laterais e um frontal.

Por ter alcançado as metas da parceria com o município, de gerar empregos, renda e cooperar com causas sociais, a prefeitura de Maracanaú designou um dos terrenos. Este espaço, que fica do lado direito do CT - de quem está dentro -, já foi inserido na planta. A ideia é construir uma área verde com gramado e, assim, criar mais campos de futebol.

Em frente ao CT Ribamar Bezerra, o clube adquiriu um terreno particular. A negociação com o antigo proprietário foi intermediada por Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. Para este espaço, o pensamento inicial é construir um alojamento, mas o assunto ainda será discutido e amadurecido.

Já na rua do lado esquerdo de quem está dentro do CT, o Fortaleza negocia com a prefeitura de Maracanaú para que a área seja incorporada à planta – assim como o terreno do lado direito concedido pelo poder municipal. Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube recebeu sinalização positiva e as conversas estão avançando.

Como a concessão de um terreno envolve questões políticas e administrativas, a tendência é de que o Fortaleza tenha que se comprometer a cumprir novas metas com o município, semelhante ao que já vem realizando, de geração de emprego, renda e causas sociais.

Fortaleza tem como prioridade criar uma escola dentro do CT Ribamar Bezerra

O objetivo de criar uma escola dentro do CT Ribamar Bezerra que atenda não apenas os atletas que fazem parte das categorias de base do clube, como também pessoas de Maracanaú, está entre as principais prioridades do Fortaleza neste momento.

“A intenção é estender cada vez. Temos a intenção de ter uma escola própria dentro do CT Ribamar Bezerra para atender tanto os atletas que fazem parte das categorias de base, mas também abrir as portas para as pessoas da comunidade e entorno. E com isso vêm vários outros projetos juntos, como ações sociais com as famílias e cursos”, contou Irlando Gomes, diretor da base do Leão, ao Esportes O POVO.

Em paralelo a necessidade da criação de novos campos de futebol, ponto que também está entre as maiores prioridades do clube, existem outros dois projetos que o Tricolor tem em mente para o futuro: a construção de um ginásio e de um “miniestádio”, ambos dentro do espaço do CT Ribamar Bezerra.

Irlando, entretanto, ressaltou que as ideias serão colocadas em prática aos poucos, passo a passo. “Estamos falando do futuro. Nós vamos fazer o ginásio e o mini estádio no próximo ano? Não. Vamos trabalhar em etapas. Melhorar o que já tem, pegar uma parte desse projeto e entregar no próximo ano. E assim, ano a ano, dentro desse projeto macro, executar por etapas”, contou.

