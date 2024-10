Espanha vence Dinamarca por 1 a 0 e pula para a liderança na Liga das Nações

Foto: JOSE JORDAN / AFP Martin Zubimendi comemora gol contra Dinamarca

A Espanha venceu a Dinamarca por 1 a 0 na tarde deste sábado, 12, no estádio Nueva Condomina, em jogo válido pela 3ª rodada da Liga das Nações. Com o resultado, a seleção que venceu a última Eurocopa se isolou na liderança do grupo A4 do torneio.

O gol espanhol saiu aos 34 minutos do segundo tempo, com o volante Martin Zubimendi. O atleta da Real Sociedad aproveitou o rebote em jogada de cruzamento e finalizou de fora da área, vencendo o goleiro Kasper Schmeichel.

A Espanha do técnico Luis De La Fuente chegou aos sete pontos e no topo da chave com um a mais do que os dinamarqueses, que estão na segunda posição. No outro jogo do grupo, ontem, a Sérvia superou a Suíça por 2 a 0 e alcançou quatro pontos na tabela de classificação. Os suíços estão na lanterna e ainda não venceram após três partidas na competição.

Na próxima terça-feira, 15, a Espanha encara a Sérvia, pela rodada seguinte da competição. Já a Dinamarca enfrenta a Suíça. Ambos os jogos serão disputados às 15h45min.

Ontem, Portugal também entrou em campo e bateu a Polônia com tranquilidade por 3 a 1. Em Varsóvia, a seleção portuguesa construiu o placar da vitória com gols de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Bednarek, este último contra. Os polononeses descontaram com Zielinski.

Com o resultado, Portugal segue na liderança do Grupo A1 da Liga das Nações, com nove pontos, três a mais que a Croácia, segunda colocada e que venceu a Escócia por 2 a 1.