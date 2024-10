Sinner vence Djokovic em 2 sets e é campeão do Masters 1000 de Xangai

Foto: HECTOR RETAMAL / AFP Sinner bateu Djokovic e conquistou Masters na China

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, venceu neste domingo, 13, o sérvio Novak Djokovic (N.4) e se sagrou campeão do Masters 1000 de Xangai, seu terceiro título da categoria em 2024.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-3, em uma hora e 37 minutos.

O italiano de 23 anos, que no sábado se garantiu como número no ranking da ATP ao final da temporada, somou sua 65ª vitória em 2024, contra apenas seis derrotas, melhorando seu rendimento em relação ao ano passado.

Este ano, além dos títulos de Grand Slam no Aberto da Austrália e no US Open, Sinner venceu os Masters 1000 de Miami, Cincinnati e agora Xangai.

Desde Rafael Nadal em 2018, nenhum outro tenista havia conquistado três Masters 1000 em uma única temporada. No total, Sinner já soma sete títulos em 2024.

Após o jogo, o italiano definiu Djokovic como "lenda", que continua jogando "um tênis incrível ano após ano".

O sérvio de 37 anos viveu o outro lado da moeda e não conseguiu conquistar o que teria sido o 100º título de sua carreira. Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Djokovic não havia disputado nenhuma final no circuito da ATP desde a derrota para o espanhol Carlos Alcaraz no torneio de Wimbledon, em julho.

"Ele simplesmente foi bom demais hoje, forte demais, rápido demais", disse 'Nole' sobre Sinner.

Em um primeiro set muito equilibrado, nenhum dos dois tenistas conseguiu quebrar o saque do adversário, até que no tie break Sinner tomou o controle rapidamente, abrindo 5-1 e fechando a parcial com seu segundo set point.

Caso de doping ainda aberto

O segundo set foi mais favorável ao italiano, que colocou 40-15 no quarto game, com serviço de Djokovic. O sérvio salvou o primeiro break point com um ace, mas Sinner não deixou o segundo escapar.

Com vantagem de 3-1 no placar, Sinner manteve seu saque para fechar o set e selar a vitória. O resultado iguala o retrospecto de confrontos diretos entre o Djokovic e o jovem italiano (4 a 4), que venceu quatro dos últimos cinco jogos contra o sérvio.

Mas nem tudo são boas notícias para Jannik Sinner, ainda com questões a resolver sobre os exames antidoping realizados em março que deram positivo para clostebol, um anabolizante derivado da testosterona.

Em agosto, a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) absolveu Sinner após aceitar a explicação de uma contaminação acidental. O italiano alegou que as pequenas quantidades detectadas de clostebol provinham de seu fisioterapeuta, que utilizou um spray de venda livre para tratar um corte na mão e contaminou o tenista ao aplicar massagens.

Mas em setembro, a Agência Mundial Antidoping (Wada) anunciou que apresentou um recurso contra esta decisão e pediu uma suspensão "de um a dois anos" para o tenista.

A notícia chegou enquanto Sinner participava do ATP 500 de Pequim, onde foi derrotado na final pelo espanhol Carlos Alcaraz.

Antes do Masters 1000 de Xangai, o italiano admitiu que não se sentia "cômodo" com este processo, que "pensava estar encerrado". Um problema que, no aspecto esportivo, não o impediu de dominar o circuito.