Fortaleza aproveita Data Fifa para revigorar elenco antes de encarar reservas do Atlético-MG

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Matheus Rossetto é peça importante do Tricolor

Entre folgas e dias de treino no Centro de Excelência Alcides Santos, o elenco do Fortaleza encerra hoje a preparação para o duelo contra o Atlético-MG, que acontece amanhã, às 21h45min, na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A. Foram mais de dez dias sem disputar uma partida, período importante para a recuperação física e mental dos atletas.



Matheus Rossetto, em entrevista coletiva ontem, enfatizou sobre a importância do espaço de tempo que o time teve para treinar e descansar antes do duelo contra o Galo. O Leão é o clube com a logística mais complexa e maior quantidade de partidas do Brasileirão.



"Tivemos esse período de descanso e de preparação e precisávamos disso. Estávamos em uma sequência de jogos e viagens bastante desgastante. Deu tempo de descansar e ajustar algumas coisas que a gente estava alinhando nos treinamentos e nos jogos e que estávamos pecando em algumas partidas. A gente alinhou tudo para o jogo de quarta", frisou.



Para o confronto diante do Atlético-MG, além de ter o fator casa a seu favor, elemento crucial na campanha que protagoniza no Campeonato Brasileiro — afinal, está invicto e com 12 vitórias consecutivas como mandante —, o Fortaleza tem outro detalhe que pode fazer a diferença: o Galo jogará com o time reserva.



O técnico argentino do Alvinegro, Gabriel Milito, além da questão física do elenco e da proximidade com as decisões nas semifinais da Copa do Brasil e Libertadores, tem outros problemas, que incluem jogadores suspensos, lesionados e convocados para duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Hulk e Deyverson, suspensos, sequer estarão no banco de reservas. O paraibano, principal referência do elenco, é o artilheiro do time na temporada e participou diretamente de seis gols nos últimos cinco jogos que esteve em campo — foram três tentos e três assistências. O camisa 9, neste mesmo recorte de partidas que seu companheiro de ataque, balançou as redes adversárias quatro vezes.



O zagueiro Lyanco, também titular, é outro suspenso. O clube mineiro ainda tem cinco jogadores lesionados no departamento médico: o lateral Guilherme Arana, os atacantes Bernard e Cadu, e os meias Zaracho e Alisson. Destes, Arana é quem tem maior possibilidade de retorno, mas segue como dúvida.



Para completar a lista de possíveis ausências do Galo, há ainda outros três atletas que foram convocados por seleções nacionais na Data Fifa. São eles: Eduardo Vargas (Chile), Alan Franco (Equador) e Junior Alonso (Paraguai).



Apesar da lista extensa de ausências, Rossetto evitou atribuir qualquer vantagem da situação ao Tricolor. “A gente está pensando na gente. Se eles vêm completos ou não, vamos seguir nosso planejamento com o Juan (Pablo Vojvoda), que é o mais importante", disse.



Desfalques do Atlético-MG contra o Fortaleza:

Suspensos:

Hulk (ATA)

Deyverson (ATA)

Lyanco (ZAG)

Lesionados:

Guilherme Arana (LE)

(LE)Bernard (ATA)

Cadu (ATA)

Zaracho (MEI)

Alisson (MEI)

Convocados: