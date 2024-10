De volta após 10 meses, Luiz Otávio relembra grave lesão no Ceará e mira novo acesso

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Zagueiro Luiz Otávio em entrevista coletiva do Ceará

Recuperado de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, que o tirou dos gramados por 322 dias, o zagueiro Luiz Otávio é a grande novidade do Ceará para esta reta final da Série B, na qual o time briga pelo acesso. Experiente, o defensor é ídolo do Vovô e pode somar com a liderança dentro e fora de campo.

Em entrevista coletiva ontem à tarde, em Porangabuçu, o camisa 13 relembrou um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Até entrar em campo contra a Ponte Preta, no último sábado, 12, foram pouco mais de dez meses afastado, entre departamento médico e fisioterapia. A última atuação tinha sido ainda em 2023, no dia 25 de novembro, diante do Juventude, pela última rodada da Série B.

"Muitas coisas passaram pela minha cabeça. Deus me deu muita força, para superar esse momento. Ouvir o torcedor gritar meu nome quando entrei (...). Tive que segurar, mas foi uma emoção incrível e gratificante", contou o zagueiro. "Isso só mostra o respeito que o torcedor tem por mim, pela trajetória que eu construí em oito anos de clube, dando a vida. Eu aprendi a amar o Ceará", destacou Luiz Otávio.

O camisa 13 também falou sobre a busca do Vovô por uma vaga na Série A, relembrando 2017, quando fez parte do elenco que conseguiu o acesso à elite do futebol nacional.

"Eu já vivi isso (acesso). Foi um ano que estávamos numa situação diferente. Nessa altura, nós já estávamos dentro do G-4, agora é uma situação que temos que buscar entrar. Muito se fala em entrar no momento certo, mas temos que buscar alcançar essa posição enquanto estiver chance", ponderou.



O Alvinegro ocupa a sexta posição da tabela de classificação da Segundona, com 48 pontos, e está a dois de distância do G-4 — o Mirassol, que abre o grupo de acesso, está com 50.

"É bom deixar claro que em momento nenhum saímos da briga. Quando o Ceará perde, fica a cinco pontos, mas, quando ganha, fica a dois. Sempre fomos postulantes ao acesso, mas isso tem que se mostrar dentro de campo", destacou Luiz Otávio.

O jogador de 38 anos enfatizou ter confiança do retorno do Vovô à Série A, ponderando que o aproveitamento como visitante precisa melhorar. Os dois próximos jogos, inclusive, serão longe de Fortaleza, contra Ituano e Santos.

"Tenho fé e convicção que temos todas as condições de subir. Temos melhorado nosso desempenho em casa. Fora de casa, nós estamos desperdiçando pontos por detalhe", avaliou. "Creio que, se conseguimos ajustar alguns pontos, iremos começar a conquistar o resultados fora de casa e sagrar nosso retorno. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil", finalizou.