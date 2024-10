Ceará tem segunda melhor campanha nas dez rodadas mais recentes da Série B

Foto: Lucas Emanuel/FCF Jogadores do Ceará comemoram gol no jogo Ceará x Novorizontino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

A melhora defensiva apresentada pelo Ceará nos últimos quatro jogos, quando sofreu apenas dois gols, é parte de uma evolução tática vivida pela equipe nos últimos dez jogos na Série B do Campeonato Brasileiro.

Desde o jogo contra o CRB ainda em agosto, pela 22ª rodada do certame, o time de Léo Condé acumulou seis vitórias, três derrotas e um empate. Com essa apresentação, o grupo contabiliza 63% de aproveitamento, com 19 pontos somados.

Nesse recorte, a campanha do Alvinegro de Porangabuçu fica atrás somente da sequência do Sport-PE, que, com um jogo a menos, tem um empate a mais, com 20 pontos conquistados.

O desempenho do Vovô é crucial para que o time siga vivo na luta constante por um espaço no G-4, que classifca as quatro melhores equipes da Segundona para a Série A 2025.

Faltando ainda sete rodadas para o fim da temporada, o Ceará permanece na briga pelo acesso com 48 pontos, a dois de distância da zona de classificação. Apesar do pequeno distanciamento, o time de Porangabuçu conta com 18% de chances de acesso, conforme indica o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para subir essa porcentagem, o Vovô precisa somar cinco vitórias nas sete partidas restantes, o que o garantiria 15 pontos a mais na tabela, chegando a 63. Pela frente, o Alvinegro de Porangabuçu possui uma tabela, em tese, tranquila. Nos sete primeiros jogos, o único adversário direto ao G-4 é o líder Santos-SP.

Nos jogos restantes, o Ceará encontrará duas equipes da zona de rebaixamento, Guarani-SP e Ituano-SP, e outros três times da segunda parte da classificação: Paysandu-PA, Avaí-SC e Botafogo-SP. Além do Peixe, o único oponente da primeira parte da tabela que o Vovô irá encontrar será o América-MG, hoje sétimo colocado. A partida ocorrerá na Arena Castelão, onde o grupo de Léo Condé possui um bom aproveitamento nesta Série B. Em 16 jogos como mandante, são 11 vitórias, três empates e duas derrotas.

Apesar de não viver o cenário ideal e precisar de números expressivos para alcançar o acesso, o Vovô apresenta uma campanha superior quando comparada à da última temporada. Em 2023, na mesma rodada atual, o Alvinegro estava na 11ª colocação, com 42 pontos. Hoje é o sexto, com 48.

Precisando vencer fora de casa para permanecer vivo na disputa, o time de Condé se prepara para visitar o Ituano. As equipes se enfrentam no próximo sábado, 19, às 17 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). (Com Lara Santos)