Com dois a menos, Fortaleza fica no empate com Atlético-MG pelo Brasileirão

Foto: ITHALO SILVA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hércules e Igor Gomes disputam bola na grama do Castelão

O Fortaleza segue imbatível como mandante na Série A, mas não conseguiu repetir, na noite de ontem, o que fez nos últimos 12 jogos em casa: vencer. Com gosto amargo e um segundo tempo irreconhecível, o Leão empatou com os reservas do Atlético-MG, em 1 a 1, chegou aos 56 pontos e desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança, posto que poderia ostentar pelo menos até domingo, data em que o Palmeiras-SP entra em campo pela 30ª rodada.

Com o empate, o Tricolor perdeu a chance de igualar o desempenho do Palmeiras como mandante em 2018, temporada em que o clube paulista embalou 13 vitórias seguidas em casa. Somente o Atlético-MG, em 2021, conseguiu uma sequência melhor que o Verdão: foram 16 triunfos do Galo em seu domínio.

No Gigante da Boa Vista, o público tímido de 23 mil pessoas não foi condizente com o momento do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Apesar do péssimo horário de 21h45min, o clube cearense ficou 11 dias sem atuar e é o terceiro colocado da tabela. Com a bola rolando, o primeiro tempo não foge do que era esperado: o Leão com postura impositiva e o Galo, sem seus principais jogadores, buscando situações de contra-ataque.

Prevaleceu a ideia do Tricolor, que não perdeu o controle das ações na maior parte da etapa inicial e conseguiu ser mais efetivo nas chances criadas. O Galo até assustou com uma bola na trave e um outro lance de perigo nos acréscimos, mas não passou disso. Marinho, por outro lado, não desperdiçou e balançou as redes aos 15 minutos, em linda jogada individual. O tento garantiu a vantagem parcial ao Fortaleza no intervalo.

As coisas boas apresentadas no primeiro tempo, entretanto, não se prolongaram para a metade final. O até então controle se transformou, na segunda etapa, em descontrole. O retorno tricolor foi um completo desastre, marcado por desatenção geral do time e empate do Atlético-MG logo aos quatro minutos, com Fausto Vera, que subiu livre de marcação na grande área para anotar o gol de cabeça.

A partir da igualdade no placar, o clima do jogo entre os atletas passou a ficar tenso. Faltas a todo instante, discussões e cai-cai tornaram o confronto truncado. Neste período de atritos dos times, Marinho acabou expulso por dar uma ombrada em Palácios. A agressão, curiosamente, aconteceu após o juiz assinalar uma falta a favor do Fortaleza. Com um a menos, o cenário tornou-se complicado.

Vojvoda até tentou, por meio das substituições, resgatar a sintonia e confiança do Fortaleza em campo em meio às dificuldades, mas não conseguiu. O Atlético-MG, agora com o controle das ações, tomou as rédeas da partida. Para piorar, o capitão tricolor, Tinga, foi expulso aos 37 minutos por cometer falta e impedir que o atleta do Galo avançasse até a meta de João Ricardo. Com dois a menos, restou segurar o empate.

Os 12 minutos de acréscimos foram de angústia para os torcedores, que apesar dos sustos e lances de perigo do time mineiro, tiveram postura positiva. Cantaram e apoiaram. O Tricolor resistiu ao sufoco. Dos males, o menor.

Série A 2024

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Rossetto (Zé Welison) e Martínez (Pikachu); Moisés (Kayzer/Pedro Augusto), Lucero (Breno Lopes) e Marinho. Téc: Vojvoda

Atlético-MG

4-3-3: Everson; Mariano, Fuchs, Igor Rabello e Saravia; Fausto Vera, Paulo Vitor (Otávio) e Igor Gomes (Robert); Alisson (Scarpa), Palacios (Caio Maia) e Alan Kardec.

Téc: Gabriel Milito

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 16/10/2024

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA)/RS

Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA)/RS e Michael Stanislau/RS

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior/PE

Gols: 14min/1ºT - Marinho (FOR); 2min/2ºT - Fausto Vera (CAM)

Cartões amarelos: Bruno Pacheco (FOR), Palacios, Paulo Vitor e Caio Maia (CAM)

Cartão vermelho: Marinho e Tinga (FOR)