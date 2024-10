Ferroviário faz força-tarefa para bancar salário e renova com artilheiro Ciel para 2025

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC Ciel tem 38 gols com a camisa do Ferroviário

Poucos dias depois de iniciar a preparação para a disputa da Taça Fares Lopes, que começará em novembro, o Ferroviário garantiu a permanência do ídolo e artilheiro Ciel, que renovou contrato para 2025. O jogador, inclusive, já está novamente integrado ao elenco e participa das atividades no Elzir Cabral.

O acordo foi anunciado ontem à tarde pelo Tubarão da Barra, que precisou de uma força-tarefa entre dirigentes e conselheiros para bancar os salários do experiente atacante, que completará 43 anos na próxima temporada. A diretoria coral também contou com a paciência do camisa 99, que havia estipulado um prazo para a oferta e aceitou estender até que houvesse o acordo.

A medida acontece em razão das dificuldades financeiras do Ferrão após o rebaixamento da Série C. O técnico Marcelo Vilar, que comandará a equipe na Fares Lopes, também tem os vencimentos pagos "por investimento externo ao clube", de acordo com o próprio time da Barra do Ceará.

Esta será o terceiro ano consecutivo de Ciel com a camisa coral, acumulando 76 jogos, 38 gols marcados e a conquista do título invicto da Série D do Campeonato Brasileiro em 2023.

O Ferroviário iniciou a preparação para a Fares Lopes — que dá vaga ao campeão na Copa do Brasil do próximo ano — na última segunda-feira, 14. O torneio começa para o Tubarão na segunda rodada, quando enfrentará o Caucaia, fora de casa. Data e horário do jogo ainda estão a ser definidos.

Fora de campo, o clube coral passa por uma reformulação e um processo para se tornar Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Tubarão anunciou que recebeu uma oferta não vinculante de um grupo europeu. (Com informações de Rangel Diniz/Especial para O POVO)