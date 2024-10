Após estreia com vitória, Fortaleza BC recebe União Corinthians no CFO pelo NBB

Foto: Renan Ferreira/FBC Carcalaion disputa segundo jogo seguido em casa

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO recebe o União Corinthians-RS na noite de hoje, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em duelo válido pela segunda rodada do primeiro turno do NBB 2024/2025. No embate, o Carcalaion busca manter 100% de aproveitamento após uma estreia com vitória em casa, diante do Caxias do Sul, na última terça-feira, 15.

Na vitória, a equipe comandada de forma interina pelo auxiliar Nanando, — o técnico Flávio Espiga cumpre suspensão — já contou com alguns reforços, como Léo Abreu, mas sentiu a falta de Seba Orresta, destaque da temporada passada, que se recupera de uma lesão na panturrilha.

Diante da ausência do argentino, o Fortaleza BC contou com o brilho do armador Cassiano e do ala norte-americano Dexter McClanahan, que anotaram 15 pontos cada no triunfo.

Apesar da baixa, o Carcalaion conseguiu se sobressair, fez uma boa apresentação e, diante do União Corinthians, a expectativa é manter o bom nível exibido, já que o grupo almeja voos maiores nesta temporada.

O adversário tricolor, por sua vez, busca a primeira vitória na competição. Na rodada inaugural do NBB, foi superado pela Unifacisa por 83 a 71, jogando fora de casa. Por este motivo, o time gaúcho chegará para enfrentar o Fortaleza BC em busca da reabilitação.

Para o confronto, o Carcalaion terá a presença da torcida antes do primeiro jogo fora de casa, no próximo dia 22, às 19h30min, no Paraná, diante do Pato Basquete. Em seguida, o clube cearense disputará mais dois duelos em solo alencarino, contando com o apoio da sua torcida nas arquibancadas do CFO: Botafogo e Flamengo, nos dias 27 e 29 deste mês, respectivamente.