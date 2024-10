Fortaleza está entre os times com mais cartões vermelhos da Série A

Foto: Pedro Souza / Atlético Brítez (em segundo plano) é o mais indisciplinado do Tricolor

O frustrante empate com o Atlético-MG, levando em consideração o contexto do jogo em que o Fortaleza atuou em casa contra os reservas do Galo, ficou marcado pelas duas expulsões do Leão do Pici, protagonizadas por Marinho e Tinga. A equipe cearense está, inclusive, entre os clubes do Campeonato Brasileiro com o maior número de cartões vermelhos.

Em 30 rodadas disputadas, o Fortaleza teve dez jogadores expulsos, o que representa uma média de uma exclusão a cada três partidas. Outros dois clubes da Série A possuem a mesma quantidade de cartões vemelhos que o Tricolor: Atlético-MG e Juventude. O Fluminense, com 11, e o Atlético-GO, com 13, completam o topo da lista.

Oito atletas do Leão já foram expulsos no Brasileirão. Brítez e Hércules, ambos com dois vermelhos, são os mais indisciplinados do time cearense e também entre todos na atual edição do torneio, empatada com outros cinco atletas: Alix Vinícius (Atlético-GO), Zé Marcos (Juventude), Battaglia (Atlético-MG), Marlon (Cruzeiro) e Allano (Criciúma).

Além de Brítez e Hércules, Marinho, Tinga, Zé Welison, Eros Mancuso, Kuscevic e Renato Kayzer também foram advertidos com cartão vermelho em algum momento da competição. Nos confrontos em que amargou expulsões, o Fortaleza conseguiu vencer três: Bahia (4 a 1), Atlético-GO (3 a 1) e São Paulo (1 a 0), todos no Castelão.

Contra o Vasco e Cuiabá, sendo este último com dois a menos, o Leão foi derrotado em ambos os jogos fora de casa. O time também empatou com o Atlético-MG, com dois jogadores a menos, e com o Athletico-PR. Já em relação aos cartões amarelos, o Fortaleza totaliza 90, o que equivale, em média, a três por jogo. O São Paulo, com 105, e o Corinthians, com 101, lideram a lista.

Emanuel Brítez, novamente, aparece como destaque negativo. O defensor argentino soma 11 cartões amarelos e está entre os jogadores com mais advertências da Série A, atrás apenas de Luciano (12), do São Paulo, e Jádson (13), do Juventude. Pedro Augusto e Lucero, com sete advertências cada, são outros do Fortaleza com alto número de cartões.

Vojvoda, após o empate com o Atlético-MG, duelo em que as expulsões tiveram grande impacto no resultado, revelou que conversou com todo o plantel sobre o assunto e destacou que os próprios jogadores reconheceram os erros. Marinho, em sua rede social, categorizou sua expulsão como “infantil” e pediu desculpas ao torcedor.

“Sei que, pela minha experiência, não poderia, naquele momento, deixar meu time na mão. Entendo e reconheço que foi uma expulsão infantil. Agradeço aos meus companheiros que, mesmo com as expulsões, conseguiram se defender bem e somar um ponto. O empate não era o que queríamos, mas, pelas circunstâncias, foi menos pior”, escreveu Marinho.

O Fortaleza agora terá um novo intervalo de dias livres antes do próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, que será diante do Palmeiras, fora de casa. A paralisação da Série A ocorre em virtude das semifinais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Ao todo, o Leão terá o espaço de nove dias antes de enfrentar o Verdão em São Paulo. O duelo acontece no dia 26, um sábado, no Allianz Parque.

Jogadores da Série A com mais cartões vermelhos:

Brítez (Fortaleza) - 2 cartões vermelhos

- 2 cartões vermelhos Hércules (Fortaleza) - 2 cartões vermelhos

- 2 cartões vermelhos Allano (Criciúma) - 2 cartões vermelhos

Marlon (Cruzeiro) - 2 cartões vermelhos

Zé Marcos (Juventude) - 2 cartões vermelhos

Alix Vinícius (Atlético-GO) - 2 cartões vermelhos

Battaglia (Atlético-MG) - 2 cartões vermelhos

Fortaleza tem dezembro como prazo máximo para exercer opção de compra de Kuscevic

Titular da seleção do Chile nos jogos contra Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o zagueiro Kuscevic deverá acertar em definitivo com o Fortaleza. O POVO apurou que o clube do Pici, por contrato, tem até dezembro como prazo para exercer a opção de compra junto ao Coritiba.

O vínculo de empréstimo do defensor de 28 anos estabelece que o Tricolor pode adquirir os 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Coxa por 1,5 milhão de dólares (em torno de R$ 8,5 milhões na cotação atual) — a outra metade é do Palmeiras. Vale lembrar que até o último mês do ano, mesmo que o Coritiba receba outras ofertas, a prioridade é do Fortaleza.

Pelo acordo entre os clubes, o Leão não precisa notificar os paranaenses de que irá comprar Kuscevic, basta concretizar a operação nos moldes já estabelecidos — o que não impede uma eventual repactuação dos termos. Com o fim do Campeonato Brasileiro marcado para 8 de dezembro, o Fortaleza deve se movimentar até lá.

Números de Kuscevic no Brasileirão:

15 jogos (14 como titular)



1 gol



84% de passes certos por partida



1,5 desarme por jogo (média)



2,3 bolas recuperadas por jogo (média)



5,7 cortes por jogo (média)

Fonte: Sofascore

Kuscevic chegou ao Pici no início de fevereiro, em negociação que envolveu a ida de Benevenuto para o Couto Pereira, também por empréstimo. O camisa 13 ganhou espaço na defesa tricolor e já disputou 36 jogos, com dois gols marcados. Esta já é a temporada da carreira do defensor com mais partidas oficiais por um clube, superando as 34 de 2023, entre Coritiba (32) e Palmeiras (2).

O desempenho fez o zagueiro chileno voltar a ser convocado pela seleção nacional, o que não ocorria desde 2022. Sob o comando de Ricardo Gareca, Kuscevic foi chamado para um amistoso contra o Paraguai, para a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, e duas vezes para rodadas das Eliminatórias, assumindo a titularidade nos compromissos da Data Fifa mais recente — La Roja acabou amargando duas derrotas: 2 a 1 para o Brasil e 4 a 0 diante da Colômbia.

A carreira de Kuscevic

Revelado pela Universidad Católica, do Chile, Benjamín Kuscevic teve breve passagem pelas categorias de base do Real Madrid e retornou ao clube de origem em 2016, quando se firmou no elenco profissional. A saída da terra natal ocorreu em 2020, quando se transferiu para o Palmeiras.

No Verdão, em três temporadas e meia, entrou em campo apenas 42 vezes. No ano passado, foi comprado pelo Coritiba por R$ 6 milhões, mas não permaneceu para esta temporada após o rebaixamento para a Série B.