Mugni pede Ceará "protagonista" na reta final da Série B e mantém confiança em acesso

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lucas Mugni garantiu vitória sobre Ponte Preta

Titular absoluto no meio-campo do Ceará desde a chegada de Léo Condé, o argentino Lucas Mugni concedeu entrevista coletiva na tarde de ontem, em Porangabuçu. O camisa 10 projetou o duelo contra o Ituano, que será disputado amanhã, às 17 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 32ª rodada da Série B.

"Eles vão fazer o jogo da vida também. A única maneira de se preparar é vivenciar como uma final. Vai ser difícil, mas, se acreditarmos que somos capazes, vamos conseguir o resultado", disse Mugni, que garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, na rodada passada.

Para o meia, o Vovô tem que adotar uma postura de protagonismo em todas as partidas da reta final da Segundona se quiser alcançar o tão sonhado acesso. Atualmente, a equipe ocupa a sexta colocação na tabela de classificação, com 48 pontos somados, dois atrás do Mirassol, que abre o G-4.

"Sinceramente, sinto que nos jogos restantes temos que jogar assim (ofensivo), independentemente do rival. Temos que focar no que a gente quer. E se você quer subir, tem que ser protagonista. Para mim, a mentalidade tem que ser essa", ponderou o camisa 10.

Após encarar o Galo de Itu, o time comandado por Léo Condé ainda enfrentará Santos, Paysandu, Avaí, Botafogo-SP, América-MG e Guarani. Ao todo, serão 21 pontos em disputa. Para sonhar com o acesso, são necessários 15. Ou seja, cinco vitórias em sete jogos.

Diante do cenário, Mugni afirmou que a "pressão" incentiva o elenco a jogar como "time grande" nas rodadas restantes. O argentino de 32 anos também afirmou que acredita muito no time para conquistar a principal meta da temporada.

"Eu acredito muito, não vou mentir. Acredito muito no elenco. Fizemos muitos bons jogos fora de casa e não conseguimos fazer a pontuação que queríamos, é verdade, mas eu estou com muita fé e vejo um futuro vencedor. Essa posição que estamos é positiva também porque não temos para onde correr. Acho bom, vamos jogar como a gente é, como um time grande na Série B", comentou.

Por fim, o camisa 10 do Alvinegro de Porangabuçu destacou que não existe uma "fórmula de acesso", e sim seguir somando vitórias para se aproximar cada vez mais da zona de G-4. Além disso, citou a "fé" e a sintonia entre equipe e torcida como fatores determinantes.

"Não tem uma fórmula, se não seria muito fácil. O que posso falar é que temos que focar no primeiro passo, que é esse jogo (Ituano). Se a gente conseguir vencer, vai se aproximar ainda mais. Essa é nossa parte e depois é a fé. Sinceramente, eu tenho muita fé e acredito que vamos conseguir nosso objetivo. Torcida e jogadores têm que estar na mesma sintonia", finalizou Mugni.

Destaque do Vovô, o meia soma 39 partidas pelo clube em 2024 e deve ser titular mais uma vez diante do Ituano, amanhã.

Patrocinadora do Ceará, Esportes da Sorte é liberada para atuar em todo o Brasil

O Ministério da Fazenda do Governo Federal, por meio da Secretaria de Apostas e Prêmios (SPA), divulgou, na última quarta-feira, 16, a lista atualizada de sites de apostas autorizados a operar em território nacional. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Ceará, figura no rol das bets regulamentadas.

A decisão permite que a empresa atue livremente até o fim deste ano. Já a partir de janeiro, as empresas que operarem sem autorização estarão sujeitas a punições, com multas de até R$ 2 bilhões por infração.

Ao O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, revelou a incerteza do acordo após o prazo. “Depois do fim do ano, quando o mérito da questão for discutido, é que vamos entender se [o patrocínio] vai continuar ou não”, disse.

No início deste mês, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado que proibia os clubes de estamparem o patrocínio de bets irregulares nas camisas. A Esportes da Sorte, entretanto, conseguiu uma liminar da Justiça Federal do Distrito Federal para operar no estado do Rio de Janeiro.

Aliás, foi com base nesta decisão que o Ceará foi a campo no último jogo, contra a Ponte Preta, exibindo o patrocínio da empresa no uniforme. A decisão foi tomada após reunião da diretoria do clube com os representantes da Esportes da Sorte na última semana.

Leia mais Ituano e Ceará são os times com menos empates na Série B 2024

Richardson se envolve em acidente de trânsito com viatura policial

Ceará tem segunda melhor campanha nas últimas dez rodadas da Série B Sobre o assunto Ituano e Ceará são os times com menos empates na Série B 2024

Richardson se envolve em acidente de trânsito com viatura policial

Ceará tem segunda melhor campanha nas últimas dez rodadas da Série B

Maior patrocinadora da história do Vovô

Após rescindir contrato com a Estrela Bet em abril deste ano, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou acordo com a Esportes da Sorte em maio. Com compromisso firmado até 2026, o clube receberá R$ 46 milhões da casa de apostas ao longo deste período. O contrato prevê a exposição da marca patrocinadora em todos os uniformes da equipe principal, bem como na sede do clube.