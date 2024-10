Fortaleza BC perde para o União Corinthians no CFO e sofre primeira derrota no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Carcalaion perdeu para os gaúchos

Em duelo da segunda rodada do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense entrou em quadra ontem à noite e foi derrotado pelo União Corinthians-RS por 79 a 70, no Centro de Formação Olímpica (CFO). Esta foi a primeira derrota do Carcalaion na atual edição do torneio.

O resultado deixa o time na 14ª posição da competição, tendo uma vitória e um revés. Agora, o clube se prepara para viajar até Pato Branco (PR), onde enfrentará o Pato Basquete, na próxima terça-feira, 22, às 19h30min.

Após boa estreia no certame nacional, o Fortaleza BC buscava repetir a impressão deixada contra o Caxias do Sul. No entanto, não foi o que ocorreu.

Com apoio da torcida no CFO, o time até teve bom começo e saiu vencendo o 1ª quarto pelo placar de 19 a 16. Entretanto, o escrete cearense teve uma baixa importante: Dexter McClanahan. Um dos grandes destaques do Fortaleza BC, o americano sentiu dores no joelho esquerdo e saiu das quadras.

A saída de Dexter refletiu diretamente no desempenho tricolor, tanto é que o 2º quarto — e consequentemente o primeiro tempo — encerrou com virada gaúcha por 40 a 30.

Na volta do intervalo, o panorama não mudou para o Leão. O União Corinthians se impôs bem, encaixou seu modelo de jogo e abriu vantagem de 62 a 48 no 3º quarto, o melhor do escrete sulista no confronto.

No último quarto, o Carcalaion esboçou a reação e chegou a diminuir a distância no marcador, em determinado momento, para quatro pontos, no entanto, não foi possível e os cearenses conheceram seu primeiro revés.

Do lado tricolor, Anderson foi o destaque, com 15 pontos (mesmo número de Cassiano) e 11 rebotes. Já Dikembe, do União Corinthians, também fez 15 pontos e pegou 5 rebotes. Nas assistências, Cassiano fez quatro pelo Fortaleza BC, enquanto Jony serviu os companheiros oito vezes.