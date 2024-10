Ceará bate Ituano de virada em SP e segue colado no G-4 da Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Jogadores do Vovô celebram gol em Itu

O Ceará conseguiu uma importante virada sobre o Ituano, ontem, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 32ª rodada da Série B. Com o resultado, o Alvinegro segue na cola do G-4, mantendo apenas dois pontos de diferença do Mirassol, que ganhou do vice-líder Novorizontino.

O Vovô foi para o intervalo perdendo, mas conseguiu reverter a situação para 2 a 1, com grande influência de Lucas Rian, que saiu do banco e participou dos dois lances de gol.

Agora, o time de Léo Condé enfrentará mais um duro desafio fora de casa: na próxima terça-feira, 22, jogará contra o líder Santos, às 19 horas, na Vila Belmiro.

No duelo entre o melhor ataque e a pior defesa da competição, o cenário parecia simples de imaginar. A partida até começou como previsto: o Ceará tinha o domínio da bola, tomando as ações e registrando a primeira grande chance. Contudo, freava em um dia pouco inspirado do setor ofensivo e na dificuldade em acelerar as jogadas.

A chance alvinegra que poderia ter gerado maior tranquilidade veio logo aos três minutos, em um raro momento em que o Vovô conseguiu subir bem as linhas de marcação e roubou a bola próximo ao gol adversário, mas Saulo Mineiro atrasou muito a finalização e chutou fraco. O atacante recebeu, ainda nos primeiros 45 minutos, dois bons cruzamentos, mas também não estava com a pontaria em dia na bola aérea.

O clube de Itu tinha dificuldades de entrar na área. Por isso, não desperdiçava qualquer chance de tentar arrematar de fora dela. Ainda assim, na primeira vez que conseguiu furar a defesa alvinegra, abriu o placar. Em bola alçada na área, o zagueiro João Pedro cortou mal, e a bola sobrou no pé de Thonny Anderson, que balançou as redes.

Depois do tento, o Ceará seguiu com a bola, mantendo a dificuldade em criar, apostando mais nas bolas aéreas. A melhor oportunidade veio em um chute do volante Lourenço, que acertou o travessão com grande potência.

Com o revés no placar, Condé tentou povoar seu setor ofensivo na segunda etapa. Com a entrada de Lucas Rian, Aylon virou um segundo atacante, fazendo dupla com Saulo Mineiro, fixo no setor central, diferentemente da primeira etapa.

As principais chances do Ceará até a metade dos 45 minutos finais foram com Erick Pulga, mas sem chegar a finalizar a gol. O empate do Vovô veio em uma qualidade de seu camisa 11 que se repetiu em outros momentos.

Após chute de Lucas Rian, aos 27 minutos, o goleiro do Ituano bateu roupa e viu Aylon aproveitar o rebote e empurrar a bola para as redes. Com o gol, o atacante chegou a 10 gols, empatando com seu companheiro Erick Pulga na vice-artilharia do campeonato.

Se antes parecia pouco intenso na partida, o Vovô aproveitou o bom momento e emendou a virada logo no ataque seguinte. Autor da jogada do primeiro gol, Lucas Rian partiu novamente pelo lado direito, fintou o lateral adversário e acertou um belo chute de fora da área, no ângulo do time paulista, assegurando o importante triunfo cearense.

Ituano 1x2 Ceará: ficha técnica

Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Marcinho, Luis Gustavo, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier (Gabriel Falcão), Miquéias (Neto Berola) e Yann Rollim (Alvaro); Bruno Xavier (João Carlos), Leozinho (Vinícius Paiva) e Thonny Anderson. Téc: Alberto Valentim

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Richardson), Lourenço e Mugni (Lucas Rian); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon (Recalde). Téc: Léo Condé

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu/SP

Data: 19/10/2024

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Gustavo Mota Correia/RJ e Thiago Filemon Soares Pinto/RJ

Gols: 14min/1ºT - Thonny Anderson (ITU); 27min/2ºT - Aylon e 34min/2ºT - Lucas Rian (CEA)

Cartões amarelos: Bruno Xavier, Luis Gustavo, Thonny Anderson e Marcinho (ITU); Lucas Rian (CEA)

Público e renda: 1.892 presentes/R$ 43.920,00