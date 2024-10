Conselho Deliberativo do Ferroviário convoca reunião para discutir criação de SAF

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06.01.2024: Jogo eliminatória da Copa do Nordeste Ferroviario vs Asa. estádio Presidente |Vargas.

O Ferroviário Atlético Clube está dando mais um passo importante em sua história. O Presidente do Conselho Deliberativo, Abdon Paula Neto, convocou os conselheiros do clube para uma reunião na próxima terça-feira, 22, para discutir a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

No último dia 10, o Tubarão informou que recebeu uma oferta não vinculante de um grupo europeu interesse em adquirir um percentual majoritário da SAF. Os representantes do grupo realizaram reuniões em Fortaleza, conheceram as instalações do clube e vão acompanhar a disputa da Taça Fares Lopes, que começará em novembro.

A reunião do Conselho Deliberativo será presencial e acontecerá na sede do clube, na Barra do Ceará. Para participar, os conselheiros devem estar em dia com suas obrigações estatutárias. O encontro está marcado para começar às 18h30min, em primeira chamada, ou às 19 horas, caso não haja quórum suficiente no primeiro horário.

A pauta principal será a apresentação de informações sobre a criação da SAF, um modelo de gestão empresarial que vem sendo adotado por diversos clubes brasileiros. Além disso, o Conselho discutirá as ações e o desempenho do Ferroviário na Taça Fares Lopes, competição estadual que dá vaga ao campeão na Copa do Brasil de 2025.



A equipe coral já está em fase de preparação para o torneio, sob comando do técnico Marcelo Vilar e tem anunciado reforços, além da renovação com o experiente atacante Ciel.