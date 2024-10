Fortaleza cancela homenagem a torcida por apoio de presidente a Evandro: "Traiu os valores"

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Escudo do Fortaleza na fachada do Pici

O apoio do presidente da principal torcida organizada do Fortaleza a Evandro Leitão (PT), ex-presidente do Ceará e candidato à Prefeitura, levou o Conselho Deliberativo do Tricolor a publicar uma nota — compartilhada pelo perfil do clube — criticando tanto a atitude quanto o petista e revogando a homenagem feita à torcida na última sexta-feira, 18.

João Paulo "Bombado", presidente da Leões da TUF, esteve com Evandro e Régis Alves Pires, presidente em exercício da Cearamor, principal torcida organizada do Ceará. A foto com os três de mãos dadas viralizou nas redes sociais em meio às divergências que o passado do candidato como presidente do Alvinegro têm causado.

A nota do Conselho do Fortaleza diz que a imagem "é muito grave pelo uso de cores, marca e símbolos do clube". João Paulo estava com uma camisa da torcida uniformizada — que estampa também o escudo do Leão — e uma calça do clube. O texto diz ainda que a divulgação da imagem "torna-se desrespeitoso, vil e maldoso por vir à tona justamente no aniversário do clube", complementando que é "difícil acreditar que o conteúdo e o momento da publicação sejam obra do acaso".

Os tricolores subiram o tom contra o petista, que foi mandatário do rival Ceará entre 2008 e 2015, além de ter sido presidente do Conselho Deliberativo do Vovô. "Evandro Leitão prejudicou a instituição Fortaleza Esporte Clube no passado, divide os tricolores no presente e, ao que tudo indica, perseguirá o clube no futuro", diz a nota.

O texto dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais. O post foi publicado no perfil do Conselho Deliberativo no Instagram e, posteriormente, compartilhado pela página oficial do Fortaleza em collab. O POVO procurou o clube; o presidente do Conselho, Wendell Regadas; e o presidente da TUF, João Paulo Bombado, sobre o tema, e não recebeu retorno.

Homenagem cancelada

Na noite de sexta-feira, em celebração do aniversário de 106 anos, o Fortaleza promoveu eventos no Iate Clube e em frente à própria sede, no Pici. Ambos contaram com presença da TUF. Na Praça Ney Rebouças, a bateria da torcida organizada subiu ao palco para puxar os cânticos e, em determinado momento, contou com as companhias do presidente do Leão, Alex Santiago, e do CEO da SAF, Marcelo Paz.

Já no Iate Clube, integrantes da torcida marcaram presença no letreiro do Mucuripe com bandeiras e faixas e promoveram um foguetório às 19h18min. No evento em si, a TUF foi homenageada com a medalha Alcides Santos pelos serviços prestados ao clube, entregue por Wendell Regadas, presidente do Conselho.

No entanto, a imagem do presidente da uniformizada ao lado de Evandro Leitão fez o Conselho Deliberativo do clube considerar que "não resta alternativa que exigir a imediata devolução", uma vez que, no entendimento do órgão, "o seu diretor traiu todos os valores que a comenda representa".

Na próxima terça-feira, 22, haverá Reunião Ordinária e Extraordinária do Conselho para votação de contas do segundo trimestre deste ano, dentre outras pautas, e o tema também deverá questionado por alguns conselheiros, apurou O POVO.

Leia a íntegra da nota do Conselho Deliberativo do Fortaleza:

"Durante todo o presente período eleitoral, o Conselho Deliberativo do Fortaleza manteve sua regimental neutralidade. O Fortaleza alberga todos os espectros políticos, o Fortaleza é de todos.

No entanto, fomos surpreendidos com divulgação de uma foto por parte de Evandro Leitão, em que o candidato usa a figura do Presidente da TUF, João Paulo, ao lado de membro da torcida Cearamor. O fato que, por si, já é muito grave pelo uso de cores, marca e símbolos do clube, torna-se desrespeitoso, vil e maldoso por vir à tona justamente no aniversário do clube, durante a celebração.

Difícil acreditar que o conteúdo e o momento da publicação sejam obra do acaso. A verdade é que Evandro Leitão prejudicou a instituição Fortaleza Esporte Clube no passado, divide os tricolores no presente e, ao que tudo indica, perseguirá o clube no futuro.

Ao Conselho, não resta alternativa que exigir a imediata devolução da medalha Alcides Santos ofertada à TUF. A homenagem perdeu o todo o sentido, já que o seu diretor traiu todos os valores que a comenda representa"