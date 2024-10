Futsal: Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste diante do São João do Jaguaribe

Foto: Felipe Honorato / Fortaleza EC Valdin, Rômulo e Rafinha comemoram título

O Fortaleza se sagrou campeão da Copa do Nordeste de Futsal ao vencer o São João do Jaguaribe por 2 a 1, ontem, em uma final eletrizante. Disputada no Ginásio Júlio Irineu Costa, no interior do Estado, a partida teve os gols do Leão marcados por Rafinha e Gigante, enquanto Índio descontou para os anfitriões.

Este é o segundo título do Tricolor na competição — o primeiro foi em 2009. Na atual temporada, o clube do Pici já havia conquistado a Copa do Estado diante do mesmo adversário. De volta ao futsal, o Fortaleza foi vice-campeão da Copa do Brasil e está na semifinal do Campeonato Brasileiro.

Na final de ontem, logo no primeiro tempo, Rafinha colocou o Fortaleza na frente, aproveitando uma das investidas ofensivas. Na etapa complementar, Gigante ampliou para o Leão, consolidando o domínio da equipe da Capital. Já o São João do Jaguaribe, empurrado por sua torcida, reagiu nos minutos finais com a entrada do goleiro-linha, e Índio conseguiu diminuir a diferença.

O Leão, por outro lado, resistiu à pressão nos últimos instantes e contou com grandes defesas do goleiro Lambão para assegurar o título.

O Fortaleza encerrou sua campanha de forma invicta, somando quatro vitórias e um empate em cinco partidas, com um ataque eficiente, que balançou as redes 17 vezes, e uma defesa sólida, que sofreu apenas três gols.

Já o São João do Jaguaribe chegou à decisão após uma campanha consistente, terminando como vice-líder do Grupo 3 e eliminando o Campo Largo nas quartas de final e o Esporte Clube Traipu-AL na semifinal.

Mesmo fora da final, o artilheiro da Copa do Nordeste de Futsal foi Japa, do Traipu-AL, com cinco gols. O vice-artilheiro foi Kadu, do São João do Jaguaribe, que marcou quatro vezes ao longo do torneio.