Ceará faz sua parte e conta com tropeços de concorrentes para seguir colado no G-4

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Rian foi peça importante no triunfo alvinegro em Itu

O Ceará fez o que precisava ao vencer o Ituano por 2 a 1, fora de casa, pela 32ª rodada da Série B, e manteve viva a esperança de alcançar o G-4 da competição. O time de Léo Condé conseguiu uma virada importante em Itu (SP) e viu concorrentes diretos tropeçarem na rodada, ficando a dois pontos da zona de acesso.

“A vitória foi um resultado expressivo. É sempre difícil jogar contra o Ituano, mesmo eles estando em uma situação ruim na competição. Conseguimos uma boa vitória, que nos coloca em condições de brigar por coisas grandes”, afirmou o treinador alvinegro, depois do triunfo do último sábado, 19.

Na rodada, o Vovô foi beneficiado pelos tropeços de adversários diretos. O Vila Nova, que ocupava a quinta colocação, perdeu por 3 a 0 para o Coritiba, em casa, e o América-MG, com quem o Ceará estava empatado em pontos, não conseguiu mais do que um empate em 2 a 2 com o Goiás.

O time mais próximo do Alvinegro na tabela que venceu foi o Mirassol, que bateu o vice-líder Novorizontino por 1 a 0 e manteve dois pontos de vantagem sobre os cearenses — em caso de tropeço do Leão, o Vovô terá entrado no G-4.

Deste modo, o desafio contra o Santos, amanhã, às 19 horas, na Vila Belmiro, promete ser decisivo para as pretensões do Ceará. O líder da competição é um adversário difícil, sobretudo como mandante, condição em que soma dez vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas em 16 partidas pela Série B.

O embate alvinegro, válido pela 33ª rodada da Segundona, também marca o encontro dos dois melhores ataques da competição: o Vovô já anotou 50 gols em 32 partidas, enquanto o Peixe balançou as redes 48 vezes.

"O Santos é a equipe favorita na competição por tudo aquilo que representa, mas a gente também sabe da nossa força. A gente vai para a Vila Belmiro com o intuito de fazer uma grande partida e trazer um bom resultado", ponderou Léo Condé.

Após enfrentar o Peixe, o Vovô terá pela frente dois jogos consecutivos dentro de casa, contra Paysandu (14º colocado) e Avaí (11º). O Papão luta para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Leão da Ilha se distanciou da disputa pelo acesso.

Em seguida, o Ceará viaja novamente para São Paulo para enfrentar o Botafogo-SP (16º), que luta contra a queda. Na reta final, terá confrontos que podem definir seu destino: América-MG, atual sétimo colocado, em casa; e o lanterna Guarani, em Campinas, em um jogo que, teoricamente, é favorável ao Alvinegro.

Com essa tabela de jogos, o Ceará tem chances reais de continuar na luta pelo acesso e precisará fazer sua parte, além de contar com tropeços dos adversários diretos.



João Paulo Silva admite chance de disputar reeleição à presidência do Ceará

Antes decidido a não disputar a reeleição para o cargo de presidente da diretoria executiva do Ceará, que acontecerá entre os dias 26 e 28 de novembro deste ano, o atual mandatário do Vovô, João Paulo Silva, voltou atrás e considera uma possível tentativa de reeleição. A fala aconteceu em uma entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, no último sábado, 19.

"Sendo bem sincero, eu não sentei com ninguém. A minha cabeça é voltada para a gente voltar para a Série A. Algumas pessoas me procuraram, tenho dito para todas que não quero falar sobre isso, até porque eu tinha decidido que não ia continuar, por vários aspectos, questões pessoais, familiares e profissionais também, mas eu gosto muito do que eu faço", disse.

Contudo, o mandatário disse que vai esperar até tomar uma decisão devido à importância da reta final da Série B para o Ceará.

"Eu preciso conversar também com algumas pessoas, saber se o meu nome, dentro do grupo, é a prioridade. Sinto que algumas pessoas querem renovação, fala-se muito nisso. E eu estou muito aberto para isso também. Quero é ajudar o Ceará. Dentro desse tempo todo que eu estive como diretor financeiro e agora como presidente, meu objetivo foi sempre ajudar. Preciso, na hora certa, falar algumas pessoas de grupo, conversar, saber qual é a ideia dessas pessoas para que a gente possa sempre fazer o melhor para o Ceará", conta.

Em outra oportunidade, no dia 3 de agosto deste ano, também no programa As Frias do Sérgio, João Paulo debruçou-se sobre a possibilidade, mas destacou – à época – que não tentaria a reeleição. Naquele momento, disse: "Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. Espero que se habilite uma pessoa boa. Estou trabalhando para entregar o clube na Série A".

Na entrevista, o mandatário ainda indicou que o diretor de futebol Haroldo Martins poderia ser seu sucessor no cargo, mas ressaltou que o profissional não pode se candidatar. Assim como João Paulo, Haroldo declarou, em entrevista ao Trem Bala, do O POVO, em abril, que não deseja seguir no Vovô em 2025.

As eleições para diretoria executiva do Ceará

Segundo Herbet Santos, presidente do conselho deliberativo do Ceará, a eleição – que definirá presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente – deve ocorrer entre os dias 26, 27 ou 28 de novembro. A escolha por parte do clube foi tomada para não influenciar as atuações do time em campo, posto que a Série B está prevista para ser encerrada no dia 24 do mesmo mês. A fala de Herbet aconteceu no programa Esportes do POVO, na rádio O POVO CBN.

"Queremos evitar a narrativa de que o extracampo está atrapalhando o campo. Nós devemos ter muita serenidade, muita responsabilidade no momento, para que essa eleição não atrapalhe o ambiente, que está muito harmônico. O grupo de jogadores de futebol está fechado, o Léo Condé tem o comando desse grupo", contou.

As conversas entre conselho, comitê eleitoral e diretoria executiva já foram iniciadas. "Eu já me reuni com os integrantes do comitê. Temos que montar uma comissão eleitoral [...] Até o final de outubro nós vamos formar essa comissão, junto ao plenário do conselho deliberativo", disse Herbet.