Fortaleza deverá realizar eleição para presidente no dia 14 de dezembro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Sócios do Leão escolherão dirigentes para o próximo triênio

Dentro de pouco menos de dois meses, os sócios do Fortaleza irão às urnas para escolher o presidente da diretoria executiva da associação e de outros três poderes do clube, que ficarão nos cargos até o fim de 2027. As eleições do Leão deverão ocorrer no dia 14 de dezembro, quando a temporada do futebol brasileiro já estará encerrada.

O último jogo do Tricolor em 2024 será no dia 8 de dezembro, diante do Internacional, no Castelão, pela 38ª rodada da Série A. No fim de semana seguinte, os associados do clube (conselheiros, sócios-proprietários e sócios-torcedores) decidirão os mandatários de quatro órgãos da associação para o próximo triênio: Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Conselho de Ética e Disciplina.

"A eleição deve acontecer no primeiro final de semana pós conclusão da Série A. Devemos trabalhar com a data de 14 de dezembro. Em novembro, assim como requer o estatuto, vamos baixar a Comissão Eleitoral para fazer todo o trabalho de inscrição de chapa daqueles tricolores que quiserem concorrer", explicou Wendell Regadas, presidente do Conselho Deliberativo, em entrevista ao O POVO na festa de 106 anos do clube, na última sexta-feira, 18.

"O Fortaleza é um clube democrático, um clube que o torcedor vai lá, elege e escolhe aquelas pessoas que estão mais gabaritadas para seguir o rumo do clube", completou o dirigente.

O atual presidente do Fortaleza associação é Alex Santiago, que assumiu o cargo após as renúncias de Marcelo Paz (presidente) e Geraldo Luciano (1º vice-presidente). O trio havia sido eleito no fim de 2021 para o triênio até 2024 e se desmembrou após a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Leão — Marcelo se tornou CEO, e Geraldo era presidente do Conselho de Administração.

Alex, portanto, pode concorrer à reeleição, de acordo com o estatuto. Os atuais vices da diretoria executiva são Cláudio Maurício e Gama Filho. Nos outros poderes, Wendell Regadas é o presidente do Deliberativo; Paulo Henrique de Figueiredo Moreira é o mandatário do Conselho Fiscal; e Átila Roriz Monteiro está à frente do Conselho de Ética e Disciplina.

Processo legal da SAF concluído

Está será a primeira eleição do Fortaleza desde a cisão entre a associação e a SAF. O pleito, naturalmente, não mexe na composição do Fortaleza EC SAF. Os trâmites jurídicos da separação das duas partes foram finalizados. O tema já havia sido discutido em reunião do Conselho Deliberativo no início de agosto, quando os termos foram apresentados.

"Esse processo foi concluído. Faltava uma última etapa, na Junta Comercial. O processo, do ponto de vista legal e jurídico, foi concluído, já temos, sim, o Fortaleza EC SAF, já está registrado na Junta Comercial. Demos esse passo muito importante. Só dessa forma o Fortaleza poderá continuar brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, brigando por competições nacionais e internacionais. Precisamos dar mais esse passo na história do Fortaleza", apontou Wendell Regadas.

Colaborou Mateus Moura