Em clima de decisão, Ceará encara o Santos na Vila com foco no G-4 da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Erick Pulga é o artilheiro do Vovô na Série B e na temporada

Embalado após conquistar duas vitórias consecutivas e encostar de vez no G-4, o Ceará enfrenta o Santos nesta terça-feira, 22, às 19 horas, na Vila Viva Sorte, em partida da 33ª rodada da Série B.

No duelo, o Alvinegro de Porangabuçu terá a mesma missão dos últimos jogos: vencer para poder entrar na zona de acesso. Atualmente, a distância da equipe treinada por Léo Condé para o quarto colocado, Mirassol, é de apenas dois pontos: 51 a 53.



Para além disso, em caso de triunfo diante do Peixe, o Vovô ainda reacende as chances de brigar não só pela classificação à Série A, mas também pelo título da Segundona. Isso porque o time cearense iria a 54 pontos, dois atrás do próprio Alvinegro Praiano, que é líder da competição, com 56.



"O Santos é a equipe favorita na competição por tudo aquilo que representa, mas a gente também sabe da nossa força. Temos uma camisa pesada, que todos respeitam, e tenho certeza que o Santos vai respeitar também. A gente vai para a Vila Belmiro com o intuito de fazer uma grande partida e trazer um bom resultado”, projetou Léo Condé.

Portanto, ciente do cenário decisivo do confronto, o Ceará deve ir a campo com a equipe-base que venceu o Ituano de virada no último sábado, 19. O duelo contra o Galo, inclusive, tirou um "peso" importante do time, que voltou a triunfar fora de casa após quase dois meses — a última vitória havia sido no dia 21 de agosto, diante do CRB, por 2 a 0.

Além da relevância em termos de pontuação, o embate também reúne os dois melhores ataques da Série B. Embalado, o Vovô é o primeiro colocado no quesito, com 50 gols marcados, e vai enfrentar justamente o segundo melhor setor ofensivo, já que o Santos balançou as redes 48 vezes.

Apesar dos números equilibrados na artilharia, a disparidade no setor defensivo das equipes é real. Enquanto o Peixe teve a defesa vazada somente 28 vezes, o Alvinegro de Porangabuçu sofreu 38 tentos até o momento.

Assim como o Ceará, o Santos também chega sem ausências no time titular para a partida. A única dúvida é a presença do jovem boliviano Miguelito entre os relacionados. O meia apresentou infecção intestinal e não participou do treinamento do último domingo, 20.

No jogo, o Vovô ainda pode aproveitar o clima desgastado entre a torcida do Peixe e o técnico Fábio Carille, que vem sendo vaiado na maioria dos jogos disputados em casa.

Em termos de retrospecto, o time paulista leva a melhor, com nove vitórias, enquanto os cearenses somam cinco triunfos. Há ainda oito empates, o que totaliza 22 partidas. No último encontro entre as equipes, em julho deste ano, o Peixe venceu por 1 a 0, com gol de Otero, na Arena Castelão.

Santos x Ceará: ficha técnica

Santos

4-3-3: Gabriel Brazão; JP Chermont; Gil, Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Wendel Silva e Otero. Téc: Fábio Carille

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (De Lucca), Lourenço e Mugni; Erick Pulga, Saulo Mineiro e Aylon. Téc: Léo Condé

Local: Vila Viva Sorte, em Santos/SP

Data: 22/10/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-Fifa/RS

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira-Fifa/AL e Lucio Beiersdorf Flor/RS

VAR: Rodrigo Nunes de Sá-VAR-Fifa/RJ

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO