Tênis: Sabalenka retoma posto de número 1 do mundo; Bia Haddad segue em 10º

Foto: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tenista brasileira Bia Haddad em jogo da primeira rodada do US Open 2024

Beatriz Haddad Maia sustentou o 10º lugar do ranking da WTA, ontem. A tenista brasileira corria o risco de deixar o top-10 na atualização desta semana, mas derrotas de rivais na gira asiática contribuíram para manter Bia na seleta lista das 10 melhores do mundo.

Na semana passada, Bia chegou a figurar temporariamente na nona colocação enquanto disputava o Torneio de Ningbo. Mas também esteve perto de perder o 10º posto. Eliminada nas quartas de final, a brasileira foi superada no ranking pela russa Daria Kasatkina, que veio a se sagrar campeã da competição chinesa. Mas se segurou no top-10 porque a americana Danielle Collins caiu para o 11º lugar.

A brasileira, contudo, vai acabar deixando a lista das 10 melhores nas próximas semanas porque terá descontados os pontos do título conquistado no WTA Elite Trophy, no ano passado. A competição não integra o calendário desta temporada. Assim, Bia não terá como sustentar esses pontos.

Mas ela poderá minimizar a queda, que deve deixá-la entre o top-15 e o top-20, se fizer boa campanha no Torneio de Tóquio, nesta semana, no Japão. Se alcançar o título, não deverá perder mais do que duas ou três posições. Na capital japonesa, Bia será a segunda cabeça de chave, uma das favoritas ao troféu.

Mudança no topo

A entrada de Kasatkina no top-10 não foi a única mudança na seleta lista ontem. A belarussa Aryna Sabalenka desbancou a polonesa Iga Swiatek e retomou o posto de tenista número 1 do mundo. Sabalenka superou a rival por apenas 41 pontos: 9.706 a 9.665.

A diferença, contudo, deve aumentar nas próximas semanas em razão dos ajustes que o calendário deste ano sofreu em comparação à temporada passada. A mudança no topo aconteceu ontem, ainda que nenhuma das duas tenistas tenha entrado em quadra na semana passada.

Trata-se da segunda vez que Sabalenka alcança o topo. A primeira aconteceu por um período de apenas um mês e meio, entre setembro e outubro do ano passado.

Ranking masculino

Sem torneios de maior peso na semana passada, o ranking masculino sofreu apenas uma alteração no top-10: o búlgaro Grigor Dimitrov trocou de posições com o australiano Alex de Minaur e agora é o número nove do mundo.

O italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e o sérvio Novak Djokovic, números 1, 2 e 4 do mundo, disputaram um torneio exibição na Arábia Saudita na semana passada, sem nenhuma consequência para o ranking.

Entre os brasileiros, Thiago Wild voltou a subir na lista da ATP após boas apresentações na Antuérpia, na Bélgica. Ele ganhou dois postos e aparece no 78º lugar. O cearense Thiago Monteiro, em situação oposta, sofreu mais uma queda, desta vez de 10 colocações, aparecendo na 98ª posição.

Confira o top-10 do ranking feminino:

Aryna Sabalenka (BEL), 9.706 pontos Iga Swiatek (POL), 9.665 Coco Gauff (EUA), 5.963 Jessica Pegula (EUA), 5.785 Elena Rybakina (CAS), 5.471 Jasmine Paolini (ITA), 5.144 Qinwen Zheng (CHN), 4.480 Emma Navarro (EUA), 3.698 Daria Kasatkina (RUS), 3.500 Beatriz Haddad Maia (BRA), 3.194

Veja a lista dos 10 melhores no masculino: