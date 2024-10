Time brasileiro com mais jogos, Fortaleza terá calendário espaçado até o fim de novembro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Yago Pikachu já disputou 59 dos 65 jogos do Leão no ano

Diferentemente de outros momentos da temporada, em que enfrentou sequências intensas — e quase ininterruptas — de jogos, o Fortaleza terá, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, um calendário espaçado, com possibilidade de maior descanso e preparação aprofundada. O Leão do Pici ainda tem oito confrontos a disputar no certame.

Os próximos dois compromissos do Tricolor acontecem fora de casa, contra o Palmeiras, em São Paulo, e o Juventude, em Caxias do Sul (RS). Para o duelo diante do Verdão, que acontece no sábado que vem, 26, os comandados de Vojvoda terão, ao todo, nove dias antes de entrar em campo. Já no embate perante o Jaconero, no dia 5 de novembro, será com mais de uma semana de intervalo.

Vale ressaltar que, antes de encarar o Atlético-MG, na última quarta-feira, 16, o Leão teve 11 dias livres por conta do período da Data Fifa, reservado para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Apesar do intervalo, o desempenho do Leão diante do Galo ficou aquém das expectativas, sobretudo no segundo tempo, em que sofreu o gol de empate e teve dois atletas expulsos.

Além do Juventude, o Fortaleza encara outros quatro adversários em novembro: Vasco, no dia 12; Fluminense, no dia 19; Flamengo, no dia 23; e Vitória, no dia 30. Isso significa que o Tricolor terá, em média, uma janela de cinco dias entre os jogos. Destes rivais, recebe o Cruzmaltino e o Rubro-Negro carioca no Castelão e visita o Nense e o Leão da Barra.

A trégua para o Fortaleza na rotina cruel do futebol brasileiro é, sem dúvidas, um alívio para o elenco e a comissão técnica. Afinal, o clube do Pici é a equipe com mais jogos do País. São 65 partidas realizadas, número diluído entre cinco competições diferentes: Campeonato Cearense (9), Copa do Nordeste (12), Copa do Brasil (4), Sul-Americana (10) e Brasileirão (30).

O Botafogo, líder da Série A, aparece logo atrás do Leão no ranking, com 63 duelos em 2024, mesmo número do Athletico-PR. Flamengo e Corinthians, com 62 jogos, e o Bahia, com 61, também figuram no topo. São Paulo (60), Palmeiras (59) e Atlético-MG (59) completam a parte de cima da lista dos times com mais partidas na atual temporada.

Após folga no último domingo, o plantel tricolor se reapresentou no Centro de Excelência Alcides Santos ontem e deu continuidade à preparação visando o Palmeiras. O embate contra o Alviverde é crucial para o Fortaleza na briga pelo título da elite nacional, já que o clube paulista é o vice-líder e tem quatro pontos de vantagem na tabela.

Conforme a atualização da projeção feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de título do Fortaleza caíram para 6,5% após o desfecho da 30ª rodada do Brasileirão. Já o panorama envolvendo classificação direta à fase de grupos da Libertadores permaneceu em 99,34%.

Calendário do Fortaleza em novembro: