Ceará desperdiça oportunidades, perde para o Santos e segue fora do G-4 da Série B

Foto: REINALDO CAMPOS/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Vovô foi derrotado pelo Peixe fora de casa

Em confronto pela 33ª rodada da Série B, o Ceará desperdiçou a chance de entrar no G-4. Na noite de ontem, na Vila Viva Sorte, o Vovô perdeu por 1 a 0 para o Santos. O gol do confronto foi marcado por Diego Pituca.

O time de Porangabuçu permanece com 51 pontos, ficando mais distante do grupo dos quatro melhores. Na próxima rodada, o adversário da vez será o Paysandu, no sábado, 26, às 17 horas, na Arena Castelão, que já tem 20 mil torcedores confirmados.

A torcida do Vovô compareceu em bom número na Vila para apoiar o clube em busca de mais uma vitória para seguir na briga pelo acesso. Entretanto, se no fim de semana os alvinegros que se deslocaram até o interior paulista saíram satisfeitos, após triunfo contra o Ituano, o mesmo não ocorreu no litoral de São Paulo.

Léo Condé mandou a campo a mesma escalação da vitória sobre o Galo de Itu. Porém, especialmente no meio de campo, o time se demonstrava espaçado e sem o devido entrosamento para municiar o ataque.

Do outro lado, o Santos, líder do campeonato, buscou se aproveitar dessa deficiência cearense e, além disso, sobressaiu-se pelos lados do campo, especialmente com Guilherme, ponta-esquerda, ex-Fortaleza.

O camisa 11 santista, um dos principais atletas da equipe na competição, era o mais acionado e tentava criar as principais oportunidades de jogo. Foi em uma dessas que, aos 5 minutos, o Peixe assustou o goleiro Bruno Ferreira pela primeira vez.

Guilherme recebeu pela esquerda, cruzou na grande área, a bola passou por todos os jogadores e o arqueiro alvinegro, no susto, defendeu.

Com 13 minutos, o atacante recebeu a bola, se livrou da marcação, tocou para Serginho, que achou grande cruzamento para Pituca mandar sem chances de defesa para Bruno, abrindo o placar.

O embate ficou favorável ao Santos, que, mesmo com menos posse de bola, postava-se bem defensivamente. Do outro lado, o Vovô demonstrava dificuldade em encontrar formas de furar o bloqueio.

A prova é que o time só levou perigo a Brazão com 44 minutos, em cobrança de falta de Lourenço, que chutou forte de média distância.

O primeiro tempo acabou em 1 a 0 para o Santos, mas o Ceará saiu na bronca com a arbitragem. Isso porque na reta final, Aylon cabeceou e a bola pegou no braço de Gonzalo Escobar. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, todavia, nada marcou.

A postura do Vovô no 45 minutos finais foi diferente do que havia sido já demonstrado. Mais acesso, o time incomodou mais o rival da noite e apostava nos contra-ataques, em sua maioria, puxados por Erick Pulga.

Com o relógio marcando apenas seis minutos, o 16 alvinegro driblou a defesa santista e chutou forte para defesa de Gabriel Brazão. No minuto 16, Lucas Rian disparou em velocidade e ficou em boa situação para empatar, mas Brazão, novamente, impediu.

Mas, mesmo com ótimas oportunidades de gol do Ceará, como com Pulga, que cabeceou para fora, e João Pedro, que parou em ótima intervenção de Brazão, o Vovô não conseguir alterar o marcador e saiu derrotado da Vila Viva Sorte.

Santos 1x0 Ceará: ficha técnica

Santos

4-3-3: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Rincón) e Serginho (Otero); Guilherme, Wendel Silva (Furch) e Willian (Laquintana). Téc: Fábio Carille

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia (Eric); De Lucca (Richardson), Lourenço e Mugni (Lucas Rian); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon (Recalde). Téc: Léo Condé

Local: Vila Viva Sorte, em Santos/SP

Data: 22/10/2024

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-Fifa/RS

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira-Fifa/AL e Lucio Beiersdorf Flor/RS

Cartões amarelos: Hayner, João Schmidt e Gabriel Brazão (SAN)

Gol: 13min/1ºT - Diego Pituca

Público e renda: 8.548 presentes/R$ 345.141,25