Contra o Palmeiras, maior desafio de Vojvoda será ajustar a defesa do Fortaleza

Com os dois próximos compromissos no Campeonato Brasileiro sendo fora de casa, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá a missão de melhorar o desempenho defensivo do Fortaleza longe da capital cearense para aumentar as chances de resultados positivos. Como visitante na elite nacional, o Leão só não sofreu gols em um único jogo.



O confronto em que conseguiu terminar sem ser vazado aconteceu na quinta rodada, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. Naquela ocasião, a partida terminou empatada em 0 a 0. Em todos os demais 13 jogos que fez fora de casa, o Tricolor levou ao menos um gol.

Ao todo, o escrete vermelho-azul-e-branco sofreu 22 tentos e marcou 13 na condição de visitante. Na campanha, foram quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 38% — o sexto melhor do Brasileirão. Metade destes reveses aconteceu no recorte recente do torneio.

Nos últimos quatro duelos longe da capital cearense, o Tricolor do Pici não conseguiu apresentar boas atuações e amargou resultados negativos. Foram três derrotas, contra Botafogo (2 a 0), Internacional (2 a 1) e Grêmio (3 a 1), além de um empate com o Athletico-PR por 1 a 1. Para o embate diante do Palmeiras, próximo rival do Leão no certame nacional, o histórico pesa contra.



Considerando os encontros entre Fortaleza e Palmeiras nos jogos realizados em São Paulo desde 2019, o time cearense foi derrotado cinco veze e quase em todas sofreu pelo menos três gols do Alviverde. A exceção fica por conta da edição de 2021 do Brasileirão, quando o Tricolor superou o clube paulista por 3 a 2 no Allianz Parque.

O momento dos comandados de Abel Ferreira também é outro elemento relevante. Protagonizando uma acirrada briga pelo título com o Botafogo — disputa em que o Fortaleza também está inserido, porém mais distante em pontuação —, o Palmeiras acumula dez jogos de invencibilidade na Série A, com sete triunfos e três empates.



Apesar do desafio, o Fortaleza já foi colocado à prova em outros momentos do Campeonato Brasileiro e correspondeu. Manter vivo o sonho pela taça da elite nacional passa por este jogo contra o Palmeiras, e Vojvoda terá de encontrar soluções para encarar o rival em alto nível. Retomar a ideia de três zagueiros, aliado a um meio-campo robusto, pode ser uma opção interessante para travar o Verdão.



Independentemente das questões táticas, a postura do time precisa ser diferente. O elenco precisa resgatar a vibração e o alto nível de concentração que demonstrou durante a maior parte do torneio, que foram pontos importantes na campanha de sucesso até então, diferentemente dos últimos dois jogos, contra Grêmio e Atlético-MG.

