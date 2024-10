Ceará vê distância para o G-4 aumentar após rodada ruim na Série B e refaz contas

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Vovô ficou em situação complicada para conseguir vaga na Série A de 2025

A situação do Ceará na Série B se tornou complicada na busca por uma vaga no G-4. Na briga pelo acesso, o time alvinegro viu as chances de ascender à elite do futebol brasileiro reduzirem ainda mais após resultados da 33ª rodada — que se encerra hoje, com Sport x Guarani.

Além da derrota sofrida para o Santos na Vila Viva Sorte, todos os resultados que interessavam ao Vovô foram desfavoráveis. Primeiro, o Mirassol venceu o CRB por 1 a 0 já nos minutos finais, com gol de Iury Castilho, que passou pelo Alvinegro de Porangabuçu em 2022.

Depois, o Vila Nova, que também briga pelo acesso, triunfou diante do Amazonas em partida disputada em Goiânia. Além do Leão e do Tigre, o Novorizontino também bateu o Avaí.

Com a somatória de resultados, a distância do Ceará para o G-4 aumentou de dois para cinco pontos. Para além disso, a pontuação necessária para subir deve aumentar.

Antes, o "número mágico" era de 63 pontos. Porém, de acordo com levantamento atualizado ontem pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ainda antes do encerramento da rodada, a chance de um time conquistar o acesso com esta pontuação era de 90%. Com 64 pontos, sobe para 97%, enquanto 65 já garantem a vaga na Série A.

Portanto, em situação delicada, o Ceará não pode ser derrotado em nenhum dos últimos cinco jogos na competição nacional. Para alcançar o objetivo, além de torcer por tropeços dos concorrentes, vai precisar vencer pelo menos quatro destes duelos e empatar um.

Apesar da missão difícil, o sentimento dentro do vestiário segue otimista quanto ao acesso no fim da temporada. Após a derrota para o Santos, o lateral-direito Rafael Ramos afirmou que o time segue acreditando.

"Nós acreditamos claramente. Jogamos contra o líder e fizemos um grande jogo na casa deles. Isso mostra nossa força. Temos que acreditar na nossa força e no próximo jogo caprichar nos detalhes para fazer o gol", comentou.

Comandante do Vovô, Léo Condé também falou sobre o momento vivido pelo clube e ressaltou que ainda acontecerão confrontos diretos entre os concorrentes, fato que deve influenciar na nota de corte para o acesso.



"Temos uma pontuação que nos deixa esperançosos para continuar brigando. E vão ter os confrontos que podem nos deixar com possibilidade real de brigar pelo acesso. Para essa reta final, há muitos confrontos entre as equipes que estão na frente. A única coisa que temos controle é do nosso trabalho, dos nossos jogos, então temos que ir um passo de cada vez e continuar na briga", afirmou o treinador.

Pressionado e temendo chegar a três anos consecutivos disputando a Série B, a equipe alvinegra encara o Paysandu no próximo sábado, 26, às 17 horas, na Arena Castelão, com um único foco: vencer. Depois, o Vovô ainda enfrenta Avaí, Botafogo-SP, América-MG e Guarani.