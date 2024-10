Kuscevic traça paralelo entre Vojvoda e Abel e diz querer ficar no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Kuscevic concedeu entrevista coletiva

Destaque e um dos protagonistas do Fortaleza na temporada, o zagueiro Kuscevic comentou sobre a possibilidade de renovação para a próxima temporada. O chileno, em entrevista coletiva ontem, não poupou elogios ao Leão, mas despistou sobre ter conversado com o clube sobre a extensão do seu vínculo.

“Eu tenho muita boa relação com todos aqui. Acho que o Fortaleza, neste momento, está preocupado com o time em geral, estamos brigando por coisas importantes. Eu sou muito feliz aqui e eles sabem disso. O que for melhor para eles e para mim, sem dúvida que vamos chegar em um acordo”, comentou.

Emprestado pelo Coritiba até o final de 2024, o contrato de Kuscevic com o Fortaleza estabelece que o Tricolor pode adquirir 50% dos direitos econômicos que pertencem ao Coxa por 1,5 milhão de dólares (em torno de R$ 8,5 milhões) e, assim, firmar um vínculo direto com o atleta. A outra metade do percentual é do Palmeiras.

Embora tenha ressaltado que ainda não pensa muito sobre renovação, pois está focado no término do Brasileirão, o zagueiro de 28 anos destacou o carinho da torcida, a ótima adaptação à cidade e a estrutura de “primeiro nível” do Fortaleza.

“Sobre a torcida, todos sempre foram muito carinhosos comigo. Eu gosto demais. Aqui no Brasil, é o clube que eu mais gostei, essa é a verdade. Tudo aqui é de primeiro nível. Não posso falar nada do clube. Eu sou muito feliz com a cidade também, gostei muito. Honestamente, minha cabeça ainda não está nisso (renovação). Estamos brigando por coisas importantes e estou focado no jogo de sábado. O que tiver que ser em dezembro, será. Mas eu sou muito, muito feliz aqui”, concluiu.

No futebol brasileiro desde 2020, Kuscevic teve a oportunidade de trabalhar com os dois treinadores mais longevos do país: Abel Ferreira, do Palmeiras, e Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza. O zagueiro fez um paralelo entre os trabalhos dos dois comandantes e citou algumas semelhanças.

“São duas comissões técnicas, para mim, fora da curva. Se não as melhores do Brasil. Eu trabalhei quase três anos com Abel e tenho nove meses aqui (no Fortaleza). Na verdade, a diferença é o profissionalismo e dedicação absurda que eles têm (em relação aos outros técnicos do Brasil). A intensidade nos treinos, de conseguir replicar muito bem o que vai acontecer no jogo”, disse.

No próximo sábado, 26, Vojvoda e Abel Ferreira se encontrarão pela décima vez como adversários no futebol brasileiro. A partida, que acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo, e é um confronto direto na tabela de classificação, foi descrita por Kuscevic como uma “final”. No atual cenário, o time cearense é o terceiro colocado e tem quatro pontos a menos que o Alviverde.

“Estamos todos pensando o mesmo, que é fazer o jogo a jogo. Cada sábado ou domingo nós jogamos uma final. O ponto agora, na 30ª rodada, custa o mesmo da 1ª rodada. Então é isso, seguir com o foco que temos e seguir trabalhando da forma que estamos fazendo. Sábado temos uma outra final e esperamos fazer um bom trabalho”, comentou.