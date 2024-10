Maior rali de kitesurfe do mundo chega ao mar do Ceará; veja programação

Foto: Divulgação/ Sertões Kitesurf Litoral cearense sedia torneio de kitesurfe

O litoral cearense sedia a competição Sol Sertões Kitesurf, o maior rali de kitesurfe do mundo. A largada foi na Praia do Fortim, e a final, na Praia do Preá. As competições começaram ontem e irão até o próximo sábado, 26.

No primeiro dia, velejadores do Brasil e de outros cinco países partiram da foz do rio Jaguaribe, em Fortim, no litoral leste do Ceará, com destino ao Beach Park, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Hoje, os competidores largam do Pecém, em São Gonçalo do Amarante (Região Metropolitana de Fortaleza) rumo a Praia do Guajiru, em Trairi (litoral oeste). Amanhã, o destino será a Ilha do Guajiru, em Itarema. Os campeões serão conhecidos no sábado, após o percurso que levará os esportistas à Praia do Preá, em Cruz.

Os kitesurfistas cearenses Antônio Gerlano Torres de Oliveira, Gabi Reynard (paulista radicada em Cruz), Lorena Silveira e Edileudo Moreira conquistaram inscrição gratuita para competir por terem vencido disputas classificatórias.

O maranhense Bruno Lobo, representante brasileiro na estreia olímpica do kitesurfe, em Paris-2024, com uma sexta posição, e Lucas Fonseca, que recentemente conquistou o quarto lugar no Europeu Sub-21, foram confirmados. A Olimpíada de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos, terá novamente a presença da modalidade.

“Depois da Olimpíada, me concentrei na preparação para a prova, trabalhei o condicionamento físico para encarar quatro dias que prometem ser duríssimos. Muito animado para minha primeira participação”, celebra Lobo.



O apresentador e atleta paraolímpico Fernando Fernandes comparecerá.

Fernandes ficou famoso após participar do Big Brother Brasil, reality show da TV Globo, em 2002. Em 2009, ficou paraplégico ao sofrer um acidente de carro. Na paracanoagem, esporte náutico de velocidade destinado a atletas com deficiência físico-motora, foi tetracampeão mundial, tricampeão pan-americano e tetracampeão brasileiro. Como apresentador, participou do dominical "Esporte Espetacular" e do "No Limite", programa de sobrevivência da emissora carioca.

“O litoral leste é algo que trouxemos para incluir um desafio inédito no roteiro deste ano”, diz Marcelo Gervini, diretor técnico do Sertões Kitesurf.



Ocorrerá o apoio da SAS Brasil, instituição de saúde do terceiro setor, com ações de oftalmopediatria, saúde da mulher, dermatologia e acompanhamento de pessoas com diabetes em escolas das localidades. Terá limpeza na Praia do Pecém e na Ilha do Guajiru. Além disso, Uni Bangalô, em Itarema, e Casa Siará, em Cruz, contarão com uma premiação de um concurso de artes.

Serviço

Programação Sertões Kitesurf 2024

Primeiro dia

Quando: Quarta-feira, 23

Onde: Fortim

Horários:

Das 9 horas: Abertura da Vila Kite no Jaguaribe Lodge

Das 9h30min às 9h50min: Aula de Mobilidade by Sol

Das 10 horas: Atualização das condições do Vento (skipper meeting)

Das 10 às 13 horas: Janela para largada (Público gratuito)

13 horas: Encerramento das atividades na Vila Kite no Jaguaribe Lodge

Primeiro dia

Quando: Quarta-feira, 23

Onde: Vila Kite Beach Park (Rua Porto das Dunas, 2734, Porto das Dunas) - Aquiraz (CE)

Horários:

Das 12 horas: Abertura da Vila Kite Beach Park

Das 12 às 18 horas: Atendimento ao competidor / Loja Oficial Sertões

Das 13 às 21h30min: DJ

Das 13 às 17 horas: Hidratação

16h30min: Horário limite para os velejadores saírem da água

17 horas: Limite para protestos com o comissário e entrega do GPS

Das 17 Às 19 horas: Vibe Solar

Das 17 às 19 joras: Coquetel by Beach Park

Das 18 às 19 horas: Briefing e Premiação do dia

Das 19 às 21h30min: festa eletrônica

22 horas: Fechamento da Vila Kite Beach Park

Segundo dia

Quando: Quinta-feira, 24

Onde: Praia do Pecém (São Gonçalo do Amarante - CE)

Horários:

9 horas: Chegada dos atletas na praia

Das 9h30 às 9h50: Aula de Mobilidade by Sol

10 horas: Atualização das condições do Vento (Skipper Meeting)

Das 11 às 11h30min: Janela para largada (Público gratuito)

13 horas: Encerramento das atividades na Praia do Pecém

Segundo dia

Quando: Quinta-feira, 24

Onde: Rua da Praia, 95 - Guajiru (Trairi - CE)

Horários:

12 horas: Abertura da Vila Kite no Zorah Beach

Das 12 às 18 horas: Atendimento ao competidor / Loja Oficial Sertões

Das 13 às 21h30min: DJ

Das 13 às 17 horas: Hidratação

16h30min: Horário limite para os velejadores saírem da água

17 horas: Limite para protestos com o comissário e entrega do GPS

Das 17 às 19 horas: Vibe Solar

Das 17 às 19 joras: Coquetel Zorah Beach

Das 18 às 19 horas: Briefing e Premiação do dia

Das 19 às 2h30min: Festa Bali

22 horas: Fechamento da Vila Kite Zorah Beach

Terceiro dia

Quando: Sexta-feira, 25

Onde: Rua da Praia, 95 - Guajiru (Trairi - CE)

Horários:

9 horas: Abertura da Vila Kite no Zorah Beach

Das 9h30min às 9h50min: Aula de Mobilidade by Sol

10 horas: Atualização das condições do Vento (Skipper Meeting)

Das 11 às 13 horas: Janela para largada (Público gratuito)

13 horas: Encerramento das atividades na Vila Kite no Zorah Beach

Terceiro dia

Quando: Sexta-feira, 25

Onde: Praia da Barra, SN, Ilha do Guajiru (Itarema - CE)

Horários:

12 horas: Abertura da Vila Kite no Uni Bangalôs / SI Construções (Praia da Barra, SN, Ilha do Guajiru) Itarema - CE

Das 12 às 18 horas: Atendimento ao competidor / Loja Oficial Sertões

Das 13 às 21h30min: DJ

Das 13 às 17 horas: Hidratação

16h30min: Horário limite para os velejadores saírem da água

17 horas: Limite para protestos com o comissário e entrega do GPS

Das 17 às 19 horas: Vibe Solar

Das 17 às 19 horas: Coquetel by Uni Bangalôs

Das 18 às 19 horas: Briefing e Premiação do dia

Das 19 às 21h30min: festa forró

22 horas: Encerramento das atividades na Vila Kite no Uni Bangalôs / SI Construções

Quarto dia

Quando: Sábado, 26

Onde: Praia da Barra, SN, Ilha do Guajiru (Itarema - CE)

Horários:

10 horas: Abertura da Vila Kite no Uni Bangalôs / SI Construções

Das 9h30 às 9h50min: Aula de Mobilidade by Sol

10 horas: Atualização das condições do Vento (Skipper Meeting)

Das 11 às 13 horas: Janela para largada (Público gratuito)

13 horas: Encerramento das atividades na Vila Kite no Uni Bangalôs / SI Construções

Quarto dia

Quando: Sábado, 26

Onde: Praia do Preá (Av. Beira Mar, Caiçara) - Cruz (CE)

Horários:

12 horas: Abertura da Vila Kite Casa Siará (Av. Beira Mar - Caiçara, Cruz - CE

Das 12 às 17 horas: Atendimento ao competidor / Loja Oficial Sertões

Das 13 às 20h30min: DJ

Das 13 às 17 horas: Hidratação

16h30: Horário limite para os velejadores saírem da água

17 horas: Limite para protestos com o comissário e entrega do GPS

18 horas: festa Energia Boa (traje branco)

18h30min: Cerimônia de premiação

Das 20h30 às 22 horas: Banda Two Folks

Das 22 às 0 horas: DJ Dré Guazzelli

0 horas: Encerramento do evento

Categorias, segundo informações do LKB SPORTS:

1. Pro: Velejadores ranqueados em campeonatos mundiais ou brasileiro. Fazem o percurso completo.

2. Elite: Velejadores experientes. Fazem o percurso completo.

3. Pro business: Atletas profissionais que são instrutores, coaches e profissionais da indústria do kite.

4. Adventure: Velejadores que desejam fazer o percurso menos extenso.

5. Master: Velejadores acima de 45 anos. Fazem o percurso menos extenso.

6. Gran master: Velejadores acima de 55 anos. Fazem o percurso menos extenso.

7. Pro junior: Velejadores menores de 18 anos com participação em campeonatos mundiais ou brasileiro.

8. Wing pro: Velejadores ranqueados em campeonatos mundiais ou brasileiro. Fazem o percurso completo.

9. Experience: Um dia velejando no kitesurf e aproveitando a prova com segurança.



Para mais informações:

Site: Sol Sertões Kitesurf 2024