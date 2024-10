Duelos em sequência no Castelão decidirão futuro do Ceará na Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Matheus Bahia é titular na lateral esquerda do Vovô

Os próximos dois jogos do Ceará pela Série B serão de suma importância para definir o futuro alvinegro na competição: se ainda seguirá brigando pelo acesso à elite do futebol brasileiro ou se vai amargar mais uma temporada — seria a terceira consecutiva — na Segundona.

O primeiro compromisso já acontece amanhã, às 17 horas, diante do Paysandu, na Arena Castelão, pela 34ª rodada. Para o jogo, inclusive, o Vovô contará com o apoio da torcida, que garantiu mais de 30 mil lugares de acordo com a última parcial de público divulgada pelo clube, ontem.

Em campo, a expectativa é de que o time comandado por Léo Condé seja efetivo quando surgir oportunidade de marcar, o que não fez contra o Santos na última rodada. No duelo contra o Peixe, a equipe até teve boa postura na segunda etapa, mas não conseguiu balançar as redes e acabou sendo derrotada por 1 a 0.

O resultado, inclusive, contribuiu para a situação do Ceará na Série B se complicar ainda mais. Além do revés ante os paulistas, o Ceará ainda viu todos os seus concorrentes — Mirassol, Vila Nova e Novorizontino — vencerem seus respectivos duelos.

Portanto, com uma 33ª rodada ruim para as pretensões alvinegras, a missão diante do Paysandu é clara e objetiva: vencer. Em caso de novo tropeço, o sonho do acesso ficará próximo do adeus. E o Alvinegro ainda terá outra partida com caráter decisivo já na sequência. No domingo, 3 de novembro, encara o Avaí, novamente com o apoio da sua torcida no Castelão.

A seu favor, o Ceará tem o bom retrospecto como mandante, com 11 vitórias, três empates e duas derrotas em 16 partidas, o que corresponde a um aproveitamento de 75% — o terceiro melhor da competição, empatado com o América-MG.

Em um cenário ideal, a expectativa é de duas vitórias consecutivas no Gigante da Boa Vista, além de contar com tropeços dos concorrentes diretos na briga pelo G-4. Para isso, será necessário se manter concentrado nas ações durante os confrontos.

"A única coisa que temos controle é do nosso trabalho, dos nossos jogos, então temos que ir um passo de cada vez e continuar na briga", disse o comandante Léo Condé após a derrota para o Santos.



Com isso, os próximos dois duelos do Vovô, de fato, serão determinantes para os objetivos do time na Série B. Em caso de vitórias, o sonho de retornar à principal vitrine do futebol nacional seguirá vivo. Em caso de tropeços, seja empate ou derrota, a equipe novamente irá frustrar sua torcida — que detém a melhor média de público da competição e segue fazendo sua parte.