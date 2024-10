Esporte em Fortaleza: conheça as principais propostas dos candidatos a prefeito

Foto: Samuel Setúbal/O POVO André Fernandes e Evandro Leitão disputam o segundo turno das eleições municipais em Fortaleza; pesquisam apontam vantagens apertadas

O esporte desempenha um papel fundamental no bem-estar social, sendo também um dos principais impulsionadores da economia. Ao movimentar setores como hotelaria, entretenimento e serviços, a prática esportiva contribui com quase 1% do PIB do Brasil, segundo estimativa da CBF. Em Fortaleza, eventos esportivos, especialmente aqueles ligados aos clubes Ceará e Fortaleza, geram receita para o Município durante grande parte do ano.

O POVO entrevistou os candidatos a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), a fim de conhecer as respectivas propostas para o setor esportivo.

Entre os projetos apresentados pelos candidatos, destacam-se a ampliação de equipamentos de esporte e lazer, o aumento da oferta de programas esportivos e o incentivo ao desporto profissional e amador na Capital.

Evandro Leitão (PT)

O POVO - Atualmente, Ceará e Fortaleza recebem juntos cerca de R$ 2,8 milhões de repasses do Município. Em seu possível mandato, esse valor sofrerá reajuste?

Evandro Leitão - Tenho minha trajetória ligada ao esporte e sei o quanto os clubes sofrem, mesmo estando em um patamar elevado hoje em dia. Esse apoio é uma necessidade, então nós vamos sentar e dialogar com os presidentes dos clubes da Capital para que possamos estimular o futebol profissional, assim como o futebol amador também.

OP - Uma das propostas do seu plano de governo é integrar a gestão esportiva municipal à gestão federal. De que forma isso aconteceria?

Evandro - Quando eu falo em integrar as políticas de esporte da Prefeitura às políticas esportivas dos Governos Estadual e Federal é sobre propostas como ampliação do Bolsa Atleta. Não só o aumento de oferta, mas também de valores.

OP - A falta de segurança nas areninhas é um dos principais empecilhos para a prática esportiva em Fortaleza atualmente. Como amenizar esse problema?

Evandro - O nosso programa pretende fazer uma ampliação ainda maior das areninhas e criar um espaço útil no entorno delas, com pistas de skates e outros equipamentos. Sobre a segurança, teremos um forte programa de prevenção para fortalecer a Guarda Municipal e, a partir disso, criar um pelotão de patrulhamento. Esse patrulhamento será feito em praças, areninhas, postos de saúde, escolas e paradas de ônibus. Então, as areninhas terão, sim, um patrulhamento por parte da Guarda Municipal na nossa gestão.

OP - O candidato que assumir a Prefeitura em janeiro terá o desafio de acelerar a implementação da biometria facial no Estádio Presidente Vargas, que ainda está em estágio inicial. Caso eleito, como pretende solucionar isso?

Evandro - Nosso governo terá prazo o suficiente para fazer a aquisição dos equipamentos e implantar a biometria facial, mesmo porque o Estádio Presidente Vargas está recebendo poucos jogos atualmente.

OP - Uma das principais demandas das torcidas da Capital é a melhoria da mobilidade no entorno da Arena Castelão em dias de jogos. Como resolver esse impasse?

Evandro - Será responsabilidade do nosso governo a criação de um miniterminal no entorno da Arena Castelão. Todos os jogos de Fortaleza e Ceará, principalmente à noite, é um problema enorme para os torcedores quando acaba o jogo, porque não tem transporte coletivo. No último jogo do Fortaleza (contra o Atlético-MG), a partida terminou quase meia-noite, teve gente que chegou em casa quase duas horas da manhã, porque não tinha ônibus.

Todo jogo é esse mesmo problema. Então criaremos um miniterminal, com linhas especiais integradas com todos os demais terminais da cidade, para que os torcedores possam ter mais conforto e segurança ao voltar para suas residências.

André Fernandes (PL)

OP - Atualmente, Ceará e Fortaleza recebem juntos cerca de R$ 2,8 milhões de repasses do Município. Em seu possível mandato, esse valor sofrerá reajuste?

André Fernandes - Nosso compromisso é garantir que esses investimentos no esporte sejam mantidos. O primeiro ponto é deixar claro que não vamos reduzir o valor dos repasses atuais. Queremos otimizar os recursos disponíveis para permitir também a expansão dos investimentos em outras áreas, como o futebol feminino, que precisa de mais apoio.

Vamos sentar com os dirigentes dos clubes para entender suas necessidades e também buscar novas fontes de recursos, tanto públicos quanto privados, para garantir o crescimento sustentável do esporte em nossa cidade.

OP - Uma das propostas do seu plano de governo é transformar as areninhas em centros poliesportivos. Como funcionaria isso na prática?

André - Fortaleza possui um potencial gigantesco para a prática dos mais diversos esportes. Iremos mapear os locais onde haja espaço físico disponível e construir infraestrutura para a prática de outras modalidades, como as artes marciais, gerando empregos para professores e mestres.

OP - A falta de segurança nas areninhas é um dos principais empecilhos para a prática esportiva em Fortaleza atualmente. Como amenizar esse problema?

André - Nosso governo irá trabalhar para permitir que o cidadão fortalezense possa utilizar os equipamentos de lazer com segurança. Com a melhoria na área de inteligência, a criação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e a implantação do videomonitoramento, iremos construir um ambiente de segurança em nossa cidade.

OP - O candidato que assumir a Prefeitura em janeiro terá o desafio de acelerar a implementação da biometria facial no estádio Presidente Vargas, que ainda está em estágio inicial. Caso eleito, como pretende solucionar isso?

André - A biometria facial é uma obrigação legal, e iremos trabalhar para que o PV atenda essa exigência e continue recebendo partidas de futebol. Já está no nosso plano de governo a aquisição de sistemas de identificação para monitorar e neutralizar ameaças à segurança pública.

No entanto, não nos limitaremos a isso: nossa gestão irá criar uma Sala e Comitê de Gestão de Crise para desenvolver estratégias de mitigação e análises de risco em quaisquer eventos esportivos de grande atração de público, com monitoramento constante e patrulhamento reforçado.

OP - Uma das principais demandas das torcidas da Capital é a melhoria da mobilidade no entorno da Arena Castelão em dias de jogos. Como resolver esse impasse?

André - A mobilidade urbana em Fortaleza é prejudicada por um sistema de transporte público ineficiente. O problema dos congestionamentos no Castelão começa dentro do próprio estádio, devido a um erro de projeto do governo estadual. Para resolver isso, temos projetos focados tanto no torcedor que vai de carro, como a utilização de semáforos inteligentes, ampliação de áreas de estacionamento externo e o reforço das equipes de controle de tráfego, quanto no torcedor que se desloca de transporte público, ampliando a participação da Etufor no planejamento de operações de jogo.

De nada adianta a promessa de construir uma estrutura física se, na prática, não houver frota de ônibus circulando na rua após os jogos. Nossa missão é proporcionar segurança para que as empresas possam colocar seus veículos em operação e para que o torcedor possa voltar em paz para casa.

OP - Projetos municipais de incentivo ao desporto, como o Bolsa Atleta, terão reajuste ou revisão de demanda em sua gestão?

André - Nosso plano de governo prevê a ampliação das bolsas de incentivo ao esporte, com atenção especial à Rede Cuca, que atende a juventude em situação de vulnerabilidade. Além disso, o atleta fortalezense que hoje recebe o Bolsa Esporte pode ter certeza de que, na minha gestão, será valorizado. Trabalharemos não só para garantir os recursos de bolsa, mas também para auxiliar na captação de patrocínios privados e investimentos em infraestrutura.