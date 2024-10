Fortaleza e Palmeiras têm desfalques de titulares para confronto direto na Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Mancuso deve ser titular na lateral do Leão

O Fortaleza faz, hoje pela manhã, o último treino antes de embarcar para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, amanhã, no Allianz Parque, às 16h30min, pela 31ª rodada do Brasileirão. O treinador Vojvoda terá seis desfalques para o importante confronto, com maior ênfase no sistema defensivo, setor em que terá de promover mudanças.

O lateral-direito Tinga, expulso contra o Atlético-MG, e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com três cartões amarelos, estão suspensos e fora da partida. O zagueiro Tomás Cardona, em processo de recuperação de um edema na coxa esquerda, é outro atleta que compõe a primeira linha do time que não viajou.

Assim, sem três jogadores que costumam ser titulares, Vojvoda tem duas alternativas que pode seguir. A primeira, e mais provável, é manter a estrutura da equipe no 4-3-3, utilizando Brítez como lateral-direito e Mancuso — que retorna após suspensão — como lateral-esquerdo. O argentino utilizou a dupla desta forma na vitória sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no Castelão.

Na zaga, não há segredo: Kuscevic e Titi. A outra opção é Vojvoda retomar o 3-5-2, com Brítez compondo a trinca defensiva e Felipe Jonathan e Mancuso como alas. Para equilibrar o excesso de ofensividade pelos extremos, o comandante pode optar por um meio-campo com maior poder de marcação, composto por Hércules, Pedro Augusto e Matheus Rossetto.

O volante Lucas Sasha, lesionado, e os atacantes Marinho e Breno Lopes, suspensos, são outros desfalques do Leão do Pici. Assim, a provável escalação do time cearense é: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Pedro Augusto, Hércules e Rossetto; Moisés, Lucero e Pikachu.

Pelo lado do Palmeiras, o treinador Abel Ferreira tem seis desfalques confirmados para a partida. Entre as ausências estão o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Aníbal Moreno, que vinham sendo titulares. Ambos os atletas cumprem suspensão na rodada pelo terceiro cartão amarelo.

Além deles, o meio-campista Maurício e o lateral-esquerdo Piquerez estão em transição física. Os dois, inclusive, participaram de atividades em campo com o elenco durante a semana, mas não estarão aptos para participar do duelo contra o Fortaleza.

O zagueiro Murilo, que também é titular de Abel Ferreira — assim como Marcos Rocha e Aníbal —, é outro desfalque. O defensor trata uma lesão no músculo adutor da coxa direita. O atacante Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia e só retorna em 2025, é outra ausência.

Desta forma, Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.