Libertadores deve ter um campeão brasileiro pela sétima vez em oito anos

Foto: Staff Images/ CONMEBOL Taça da Copa Libertadores 2020

As noites de Copa no meio de semana foram de festa para as torcidas brasileiras. Com goleadas em casa, Atlético-MG e Botafogo encaminharam suas vagas para a final da Copa Libertadores e podem fortalecer ainda mais a hegemonia do País na principal competição continental, a qual teve um representante do Brasil levantando a taça nos últimos cinco anos.

Na última terça-feira, 22, o Galo venceu por 3 a 0 o gigante argentino River Plate, quatro vezes campeão da Libertadores e último não brasileiro a levantar a taça. Apesar de ser considerado difícil jogar no Monumental de Núñez, casa do River, o Atlético-MG tem uma vantagem bastante favorável para sair da Argentina com uma vaga na decisão.

Já na noite de quarta, 23, foi a vez do Botafogo atropelar o Peñarol-URU por 5 a 0, em um Nilton Santos lotado, aproximando-se também da grande final, podendo perder por até quatro gols de diferença no duelo no estádio Campéon del Siglo, no Uruguai.

Caso concretizem as vantagens, Galo e Glorioso farão a quarta final brasileira na últimas cinco edições da Libertadores. Confira as outras quatro finais:

Últimas quatro finais da Copa Libertadores:

2024 : Possível final entre Atlético-MG e Botafogo



: Possível final entre Atlético-MG e Botafogo 2023 : Fluminense 2x1 Boca Juniors-ARG



: Fluminense 2x1 Boca Juniors-ARG 2022 : Flamengo 1x0 Athletico-PR



: Flamengo 1x0 Athletico-PR 2021 : Palmeiras 2x1 Flamengo



: Palmeiras 2x1 Flamengo 2020: Palmeiras 1x0 Santos



Aumentando o recorte de tempo para dez anos, a hegemonia dos times do Brasil ainda persiste. Na última década, foram apenas quatro as vezes em que a Libertadores não teve um time brasileiro sendo campeão. Confira os últimos dez campeões da competição.



Últimos 10 campeões da Copa Libertadores



2023 - Fluminense



- Fluminense 2022 - Flamengo



- Flamengo 2021 - Palmeiras



- Palmeiras 2020 - Palmeiras



- Palmeiras 2019 - Flamengo



- Flamengo 2018 - River Plate-ARG



- River Plate-ARG 2017 - Grêmio



- Grêmio 2016 - Atlético Nacional- COL



- Atlético Nacional- COL 2015 - River Plate-ARG



- River Plate-ARG 2014 - San Lorenzo-ARG

Os títulos aproximaram ainda mais o Brasil da Argentina no ranking de países mais vitoriosos na competição. Com a taça conquistada pelo Fluminense em 2023, o País chegou ao seu 23 troféuº, encostando nos 25 dos hermanos.

A última vez em que o Brasil engatou uma sequência de campeões foi em 2010, com o título do Internacional. Após o Colorado, Santos, em 2011; Corinthians, em 2012; e Atlético-MG, em 2013, emendaram taças de Libertadores. San Lorenzo, da Argentina, encerrou a série, em 2015.

A soberania brasileira possibilitou ainda a presença de três — talvez sabe quatro, a depender do campeão da Libertadores — times do Brasil no novo modelo do Mundial de Clubes de 2025, que será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Para o novo formato, a Conmebol tinha direito a seis vagas, sendo quatro para os últimos campeões (Palmeiras, Flamengo, Fluminense e a definir) da maior competição internacional da América do Sul e outras duas pelo ranking do continente, classificando assim River Plate e Boca Juniors.