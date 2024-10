Como chegam Ceará e Fortaleza para o Campeonato Cearense Feminino de 2024

Foto: FERNANDA BARROS Alvinegras e tricolores fizeram a final em 2023

A temporada de 2024 do futebol feminino cearense chega ao seu último ato a partir deste fim de semana, com o início do Campeonato Estadual. Hoje, às 15 horas, o Ceará abre o torneio diante da equipe The Blessed, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga. Amanhã, o R4 joga diante do Crato no Inaldão, em Barbalha, às 15h30min.

O Cearense Feminino deste ano está dividido em dois grupos regionais, com três equipes cada. O Grupo A é formado por Ceará, Fortaleza e The Blessed, enquanto a chave B é de times do Cariri: Juasal, R4 e Crato. Na primeira fase, as equipes se enfrentam em seis rodadas, com jogos de ida e volta.

Classificam-se para as semifinais os dois melhores de cada grupo, que se enfrentarão em jogos de ida e volta, nos dias 16 e 20 de novembro. A final, em jogo único, está datada para ocorrer em 23 de novembro.

Nos últimos anos, o título do certame estadual ficou prioritariamente disputado entre alvinegras e tricolores. Para 2024, cada um dos times da dupla Clássico-Rainha chega com uma perspectiva diferente na competição.

Ceará: um novo elenco em busca do pentacampeonato

O Ceará abre a temporada da equipe adulta no Campeonato Cearense após desistir da participação do Brasileirão Feminino A2, em março, alegando redução de custos. Por este motivo, o Vovô teve que renovar o elenco para a disputa do Estadual, sob comando do ex-zagueiro Erivelton Viana.

De acordo com o coordenador da modalidade no Alvinegro, Rodrigo Rocha, o grupo de atletas foi montado dentro da realidade do clube, que tem como principal foco a busca do acesso à Série A com o time masculino.

As jovens que foram utilizadas no Cearense Sub-17 se unem a dez jogadoras que foram contratadas pelo Vovô: as atacantes Paulinha, Helena, Kaillany e Jady; as meio-campistas Laís Stephanny e Natiele; as zagueiras Emely Paixão e Luna; a lateral Lana; e a goleira Tainá Rodrigues.

“Trouxemos uma quantidade de atletas, ao meu ver, satisfatória para o início da competição. Contratações que, junto das atletas da nossa base, tenho certeza que nos representarão muito bem”, salientou Rodrigo.

O Ceará vai em busca do bicampeonato consecutivo e do pentacampeonato geral no Estadual. O treinador Erivelton Viana frisou a importância que o título terá para o Vovô, já que somente com a taça o time poderá voltar a disputar uma competição nacional.

“A gente sabe que é um campeonato difícil, a gente sabe da nossa realidade, mas a gente tem dois objetivos principais dentro da competição. O primeiro, que nós já deixamos bem claro, é que a gente precisa chegar à final do campeonato e conquistar a vaga do Brasileiro do ano que vem. O segundo ponto, claro, é que quando se chega em uma final, pela grandeza da camisa do Ceará, a gente vai em busca do objetivo que é ser bicampeão", destacou o comandante.

Para buscar o troféu, o principal nome das Alvinegras é Paulinha, que, aos 32 anos, atua pela primeira vez fora do Amazonas após uma carreira feita em equipes tradicionais da região: Iranduba–AM, Manaus, Penarol–AM e 3B da Amazônia.

“Esperamos fazer um bom jogo. Jogar com a mente bem, sem ansiedade. As equipes que vamos enfrentar não são bobas. Vamos lutar para conseguir nosso objetivo, que é conseguir ser campeão. Não viemos aqui só para disputar, mas para conquistar. Nossos treinos estão sendo objetivos”, frisou Paulinha, sobre o duelo de estreia diante do The Blessed.

Fortaleza: um time sólido em busca do tetracampeonato

O Fortaleza iniciou a temporada de 2024 no Brasileirão Feminino A2 e, ainda que tenha batido novamente na trave em busca do acesso, manteve a base que chegou até as quartas de final do certame nacional, diante do Juventude.

Para o Estadual, o gerente das categorias de base e do futebol feminino do clube, Erisson Matias, explicou que algumas das atletas que foram campeãs do Cearense Sub-17 foram integradas ao elenco principal para buscar o tetracampeonato.

“Essa integração é importante para valorizar o trabalho realizado nas categorias de base, que tem como objetivo a captação e a formação de jovens talentosas que possam contribuir com a equipe profissional. Um elenco jovem mesclado com atletas mais experientes, essa é a aposta do clube nessa competição”, apontou Erisson.

No comando técnico do time, o ex-volante Erandir falou sobre a dificuldade do torneio, mas apontou que as Leoas possuem as melhores condições possíveis para ir em busca do troféu.

“A nossa expectativa é uma das melhores, principalmente para mim, pois é meu primeiro ano como treinador do time de futebol feminino. Espero que possamos fazer um grande campeonato e sair com o título, todos estão cientes que não é nada fácil, os adversários que vamos encontrar serão difíceis”, falou.