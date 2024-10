Fortaleza encara Palmeiras em SP para tentar seguir na briga pelo título da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Moisés deve ser titular no ataque tricolor

Após nove dias de intervalo, o Fortaleza volta a entrar em campo pela Série A e visita o Palmeiras hoje, no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h30min, pela 31ª rodada.

O confronto, com clima de final, representa muito para ambos os times no topo da tabela: para o Leão, manter viva a chance do título; para o Verdão, a possibilidade de assumir a primeira posição.

Terceiro colocado, o Tricolor do Pici tem quatro pontos a menos que o Palmeiras e precisa da vitória para não desgarrar da briga pela taça da elite nacional. A missão, que por si só é difícil, pelo alto nível do adversário, também envolve um outro fator que tem sido um ponto recente de dificuldade do time cearense: atuar fora de casa.

Nos últimos quatro jogos como visitante no Brasileirão, o Leão não venceu. Foram três derrotas, para Botafogo (2 a 0), Internacional (2 a 1) e Grêmio (3 a 1), além do empate contra o Athletico-PR (1 a 1). A questão defensiva tem sido o principal fator negativo longe da capital cearense, já que o Tricolor sofreu gols em 13 dos 14 jogos nesta condição.

Adversário do Fortaleza, o Palmeiras vive a melhor fase no Campeonato Brasileiro. Em ascensão, o Alviverde está invicto há dez jogos no torneio, período em que conquistou sete vitórias e três empates. A última derrota dos comandados de Abel Ferreira aconteceu há mais de dois meses, no final de julho, quando foi superado pelo Vitória, no Allianz Parque.

Com a arrancada, o Verdão encostou no Botafogo e tem apenas um ponto de diferença. Na rodada, o Glorioso encara o RB Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Uma vitória do Palmeiras e um tropeço do clube carioca — empate ou derrota — é o suficiente para o time paulista assumir a ponta da tabela. Já para o Leão, um triunfo e um revés do Alvinegro significam ficar a dois pontos da liderança.

“Estamos todos pensando o mesmo, que é fazer jogo a jogo. Cada sábado ou domingo, nós jogamos uma final. O ponto agora custa o mesmo da 1ª rodada. Então é isso, seguir com o foco que temos e continuar trabalhando da forma que estamos fazendo. Sábado, temos uma outra final e esperamos fazer um bom trabalho”, destacou o zagueiro Kuscevic em entrevista pré-jogo.

Para o confronto, Vojvoda não conta com cinco jogadores: Marinho, Breno Lopes, Pacheco e Tinga estão suspensos. O volante Lucas Sasha, lesionado, completa a lista de desfalques. Pelo lado do Palmeiras, Abel deve ter cinco ausências: o meia Maurício e o lateral Piquerez, em transição; o volante Aníbal e o lateral Marcos Rocha, suspensos; e o zagueiro Murilo, lesionado.

Palmeiras x Fortaleza: ficha técnica

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Téc: Abel Ferreira

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Hércules, Matheus Rossetto (Pedro Augusto) e Pochettino; Moisés, Lucero e Pikachu. Téc: Vojvoda

Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP

Data: 26/10/2024

Horário: 16h30min

Árbitro: Ramon Abatti Abel-Fifa/SC

Assistentes: Bruno Raphael Pires-Fifa/GO e Henrique Neu Ribeiro-Fifa/SC

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-Fifa/RN

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO