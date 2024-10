Ceará bate o Paysandu por 2 a 1 no Castelão e mantém perseguição ao G-4

Foto: Stephan Eilert/ Ceará SC Saulo Mineiro, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Paysandu

O Ceará segue vivo na briga pelo acesso após fazer o dever de casa na tarde de ontem. Na Arena Castelão, o Vovô venceu o Paysandu-PA por 2 a 1 em jogo da 34ª rodada da Série B. Os gols do Alvinegro foram marcados por Saulo Mineiro e Erick Pulga. Já o tento paraense foi assinalado por Rafael Ramos, contra.

Pressionado por uma resposta positiva após uma 33ª rodada com resultados desfavoráveis, o time alvinegro iniciou a partida tomando as rédeas e obteve o controle da posse de bola já nos primeiros lances.

Não à toa chegou com maior perigo aos 16 minutos. Na oportunidade, Rafael Ramos cruzou a bola na área para Aylon, que foi atingido por uma cotovelada do zagueiro Wanderson, do Paysandu. Com isso, o árbitro Sávio Pereira Sampaio analisou o lance no VAR e assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Saulo Mineiro bateu bem e abriu o placar.

Após o gol, o time paraense tentou ensaiar uma reação e se lançou ao ataque, mas encontrou um Vovô bem postado defensivamente. Além disso, o nervosismo e erros consecutivos de passes também não possibilitaram uma resposta bicolor.

Neste cenário, a equipe comandada por Léo Condé voltou a ter o controle da posse de bola e, apesar de não ser tão agudo, seguiu rondando a área do goleiro Matheus Nogueira até o final da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, porém, o Paysandu marcou já no primeiro minuto. O lateral Rafael Ramos foi tentar afastar bola rasteira na área e acabou mandando contra o próprio gol do Alvinegro.

A resposta veio rápida. Erick Pulga chutou cruzado, mas o goleiro do Papão evitou o tento. Se o gol não saiu na primeira tentativa, aconteceu na segunda. Aos 8 minutos, Rafael Ramos cruzou na área e Pulga apareceu para estufar as redes do Castelão, recolocando o Ceará à frente.

Aos 14, o Vovô ainda ampliou o marcador com Saulo Mineiro, mas, após análise no VAR, foi identificado toque na mão do atacante no lance do gol.



Com a vantagem no placar, o time alvinegro optou por não se expor tanto e adotou uma postura mais conservadora, enquanto o Papão tentou sair para o ataque, mas novamente sem sucesso. Nicolas, ex-Ceará e que hoje defende os paraenses, ainda entrou em campo e foi vaiado pela torcida presente no Castelão.

No fim, o Paysandu obteve maior posse de bola, porém o Vovô se defendeu bem e pouco sofreu, conseguindo, assim, mais uma vitória importante para seguir vivo na luta pelo acesso.

Com o resultado positivo, o time de Porangabuçu chega à quinta colocação da tabela com 54 pontos, três atrás do quarto lugar, Novorizontino — que encara o Guarani na terça, 29. O próximo compromisso da equipe alvinegra será no domingo, 3 de novembro, diante do Avaí-SC, novamente em Fortaleza.

Ceará 2x1 Paysandu - Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), João Pedro, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço (De Lucca) e Recalde (Mugni); Erick Pulga, Saulo Mineiro (Barceló) e Aylon (Lucas Rian). Téc: Léo Condé

Paysandu

4-3-3: Matheus Nogueira; Bryan, Wanderson (Quintana), Lucas Maia e Kevyn; João Vieira, Luan Freitas (Jean Dias) e Leandro Vilela (Juninho/Nicolas); Borasi, Paulinho Bóia e Ruan Ribeiro (Biel). Téc: Márcio Fernandes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 26/10/2024

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio/DF

Assistentes: José Reinaldo Nascimento/DF e Lucas Costa Modesto/DF

Gols: 20min/1ºT - Saulo Mineiro (CEA); 1min/2ºT - Rafael Ramos (contra-PAY); 8min/2ºT - Erick Pulga (CEA)

Cartões amarelos: Matheus Bahia e Saulo Mineiro (CEA), XXXX (PAY)

Renda e público: R$ 671.377,00 / 40.567