Ceará vence The Blessed por 7 a 0 na abertura do Campeonato Cearense Feminino

Foto: Michael Douglas / Ceará SC Ceará venceu o The Blessed por 7 a 0

Atual campeão, o Ceará estreou no Campeonato Cearense Feminino de 2024 com uma goleada por 7 a 0 sobre o The Blessed, na Cidade Vozão, em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza), na tarde de ontem. Os gols do Alvinegro foram marcados por Kayllany, três vezes, Paulinha, duas vezes, Luna e Thayla.

O Alvinegro de Porangabuçu começou o jogo partindo para cima, criando uma chance de gol já aos oito minutos com Thayla, mas a defesa adversária evitou o tento praticamente em cima da linha.

Seguindo com a posse de bola e pressionando o The Blessed, o Vovô abriram o placar com Kayllany após boa jogada trabalhada pelo lado direito do ataque alvinegro.

Mesmo com a vantagem no placar, as alvinegras continuaram atacando e marcaram, aos 35 minutos do primeiro tempo, o segundo gol da partida, com uma cabeçada de Kayllany. A etapa inicial terminou com o placar de 2 a 0.

No segundo tempo, a equipe comandada por Erivelton Viana não tirou o pé do acelerador e logo aos oito minutos marcou um belo com Paulinha, em cobrança de falta. Menos de 10 minutos depois do primeiro gol, Kayllany marcou o seu terceiro no duelo e o quarto do Ceará no jogo, dando ainda mais tranquilidade para a equipe.

Já goleando, a equipe de Erivelton ainda marcou mais três vezes no confronto, com Luna, aos 21 minutos, Thayla aos 31 minutos e Paulinha, no último lance do embate.

A primeira rodada do Cearense Feminino 2024 se encerra neste domingo, às 15h30min, com o duelo entre R4 e Crato, no estádio Inaldão, em Barbalha (Cariri).

A vitória deu a liderança do Grupo A para o Ceará. A equipe comandada por Erivelton Viana agora se prepara para o Clássico-Rainha contra o Fortaleza, na próxima quinta-feira, 31, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.



Já o The Blessed, atual bicampeão da Taça das Favelas e estreante no Campeonato Cearense Feminino, volta a campo no sábado, 2, também contra o Fortaleza.