Fortaleza busca o empate com Palmeiras em jogo de pênaltis polêmicos no Allianz Parque

Foto: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Disputa de bola entre Brítez, do Fortaleza e Caio Paulista, do Palmeiras

No último confronto direto pela Série A do Brasileirão, o Fortaleza não conseguiu a vitória, mas somou um ponto importante e difícil fora de casa. Visitando o Palmeiras-SP no Allianz Parque, em São Paulo (SP), na noite de ontem, o Tricolor saiu em desvantagem no placar por duas vezes, mas buscou o empate em 2 a 2.

Os gols do Verdão, ambos marcados em pênaltis muito questionados pela torcida e comissão técnica do Leão, foram anotados por Raphael Veiga e Estêvão. O Fortaleza igualou o placar com Hércules e Moisés.

Com o resultado fora de casa, o Fortaleza fica a quatro pontos de distância do Palmeiras e a sete do líder Botafogo-RJ, que venceu o Red Bull Bragantino-SP por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP) também ontem.

Após o apito inicial no Allianz Parque, o confronto entre vice-líder e terceiro colocado começou de forma intensa. Com uma leve vantagem para os donos da casa, o confronto via os donos da casa pressionarem os visitantes, principalmente com chegadas de Estêvão e Veiga.

Vendo o adversário com boa posse de bola, o Leão do Pici utilizou bem as jogadas de contra-ataque para criar chances. Aliás, foi desta maneira que o time arriscou a primeira finalização com Lucero, aos seis minutos de jogo. O chute, porém, saiu pela linha de fundo. Após a investida do atacante tricolor, o Palmeiras chegou com perigo à meta do Fortaleza em duas oportunidades, mas sem uma pontaria eficiente para converter ao gol.

Mesmo com ambos os times apresentando bom volume ofensivo, o primeiro tento da partida surgiu em uma decisão da arbitragem. Após receber um passe de Veiga na grande área, Flaco López foi ao chão com a marcação de Titi, que chegou por trás do atacante palmeirense. O pênalti, marcado pelo árbitro Ramon Abatti e muito questionado pelo elenco tricolor, foi convertido por Raphael Veiga.

Com a vantagem no placar, o time de Abel Ferreira manteve o ímpeto ofensivo diante do Leão, que respondia com perigo. Aos 38 minutos, após falha defensiva do Palmeiras em cobrança de escanteio do Tricolor, Hércules aproveitou o passe errado de Felipe Anderson e, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede.

Na volta para a etapa decisiva, a equipe de Vojvoda retornou sem alterações. Logo aos seis minutos do segundo tempo, o Fortaleza viu o adversário sair na frente com outro gol de pênalti polêmico, marcado após toque de bola no braço de Pikachu. João Ricardo chegou a tocar na bola, mas não conseguiu defender a cobrança de Estêvão.

Novamente em desvantagem, o Tricolor não demorou a reagir. Onze minutos depois, Moisés empatou o placar após novo erro da defesa palmeirense. Com mudanças na formação tática de ambas as equipes, o jogo seguiu equilibrado até o apito final.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 2, às 18h30min, contra o Juventude-RS, no Castelão. Já o Palmeiras encara o clássico contra o Corinthians-SP, na segunda-feira, 4, na Neo Química Arena.

Ficha técnica: Palmeiras 2x2 Fortaleza

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Maurício), Richard Ríos (Fabinho) e Raphael Veiga (Rony); Estêvão, Felipe Anderson (Dudu) e Flaco López. Téc: Abel Ferreira

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Hércules (Pedro Augusto), Rossetto (Zé Welison) e Martínez (Pochettino); Moisés (Calebe), Lucero (Renato Kayzer) e Pikachu. Téc: Vojvoda

Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP

Data: 26/10/2024

Árbitro: Ramon Abatti Abel-Fifa/SC

Assistentes: Bruno Raphael Pires-Fifa/GO e Henrique Neu Ribeiro-Fifa/SC

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro-Fifa/RN



Gols: 29 MIN/1°T - Raphael Veiga (PAL), 38 MIN/1° T - HÉRCULES (FOR); 6 MIN/2° T - Estêvão (PAL), 17MIN/2° T - Moisés (FOR)



Cartões amarelos: Mayke (PAL), Juan Martín Lucero (FOR), Eros Mancuso (FOR), Emanuel Brítez (FOR) e Pedro Augusto (PAL)