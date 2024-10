Léo Condé exalta torcida "gigante e apaixonada" do Ceará em briga por acesso à elite

Foto: Lucas Emanuel/FCF Léo Condé destacou apoio da torcida alvinegra

Mais de 40 mil torcedores estiveram no Castelão na vitória do Ceará por 2 a 1 diante do Paysandu-PA, no último sábado, 26, pela 34ª rodada da Série B. A presença em bom número da torcida alvinegra foi elogiada pelo técnico Léo Condé, em entrevista coletiva.

"Mais uma vez, um grande show, um grande espetáculo da nossa torcida, que vem fazendo isso cada vez mais a cada rodada, incentivando a equipe, fazendo uma bonita festa. A gente fica muito feliz de estar conduzindo bem essa parceria do time com a torcida", disse o comandante.

Dono da melhor média de público da Série B, O Ceará tem contado com o apoio dos torcedores de forma recorrente, o que tem sido um fator importante na reta final para seguir na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

"Fico muito orgulhoso de dirigir uma equipe que tem uma torcida gigante e apaixonada como a do Ceará. Bastante orgulho para mim dirigir a equipe. A gente está conseguindo conduzir, é o sexto jogo seguido que a gente consegue vencer no Castelão e espero que a gente possa vencer muitos jogos juntos. A mensagem que eu posso passar para o torcedor é que continue confiando, acreditando", disse o treinador.

A sinergia entre equipe e torcida vai ser essencial para o Vovô. Na quina posição da Segundona, o Alvinegro está com 54 pontos, a três do Novorizontino, que abre o G-4, mas ainda não jogou na rodada — entra em campo na próxima terça-feira, 29, às 21h30min, contra o Guarani, fora de casa.

"É difícil, a gente sabe que está atrás dos adversários, mas em futebol tudo é possível. Vamos continuar fazendo a nossa parte e canalizando as nossas energias de uma maneira bastante positiva. Vamos ter quatro jogos pela frente, quatro jogos difíceis. Não tem jogo fácil nesse momento da competição, a maioria das equipes vai estar brigando por alguma coisa e, acima de tudo, são profissionais. Vamos continuar caminhando juntos", finalizou Condé.