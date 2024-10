Na bronca com arbitragem, Vojvoda pede para CBF revisar pênaltis de Palmeiras x Fortaleza

Foto: Lucas Emanuel/FCF Vojvoda ficou insatisfeito com arbitragem após empate

No empate por 2 a 2 entre Fortaleza e Palmeiras, que ocorreu no último sábado, 26, no Allianz Parque, em São Paulo, os dois tentos paulistas foram anotados em cobranças de pênaltis, que viraram polêmica entre os torcedores, jogadores e até para o treinador do Leão, Juan Pablo Vojvoda, que não costuma se posicionar sobre a arbitragem.

Na coletiva após o confronto, que foi apitado pelo catarinense Ramon Abatti Abel, o comandante argentino pediu para a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revisar os lances.

"Eu falei com os jogadores: 'Podemos controlar as nossas tarefas, o nosso comportamento, nosso controle emocional, mas não podemos controlar a arbitragem'. [...] Não estou chorando, mas quero que a CBF revise esses lances, que admita que às vezes erra também", ponderou o trienador.

Vojvoda aproveitou para parabenizar o empenho dos jogadores, lembrando também do empate diante do Atlético-MG, quando teve dois jogadores expulsos. Contudo, demonstrou a frustração que sentiu por não vencer a partida fora de casa diante do vice-líder.

"Quero parabenizar meus jogadores que, ante os erros de arbitragem, que agora vou analisar melhor, mas eu considero que eles tiveram a capacidade para recuperar a situação para conquistar o empate. Estou com uma sensação que não é boa, porque quem quer ser campeão tem que ganhar essas partidas", disse Vovjoda.

O CEO da SAF do Tricolor, Marcelo Paz, utilizou as redes sociais ainda durante a partida para criticar a arbitragem. Após o segundo gol tricolor, marcado por Moisés, o dirigente fez uma postagem ironizando os pênaltis marcados.

“Empatamos o jogo, tá 2 a 2. Gols com bola rolando, hein? Será que vão marcar mais pênaltis pro adversário?”, dizia a publicação.