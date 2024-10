Ceará pode voltar a ter artilheiro da Série B após oito temporadas

Foto: Aurélio Alves Aylon e Erick Pulga comemoram gol contra Vila Nova pela Série B 2024

Melhor ataque da Série B com 52 gols marcados, o Ceará pode voltar a ter o artilheiro de uma edição da competição após oito anos. Com o tento sobre o Paysandu-PA na rodada passada, Erick Pulga chegou a 11 gols e empatou com Caio Dantas, do Guarani-SP, na artilharia do campeonato.

Em 2016, o centroavante Bill marcou 15 gols em 32 jogos na Série B vestindo a camisa do Ceará e terminou como goleador máximo da competição. Pulga acumula os 11 tentos em 34 partidas e tem mais quatro duelos até o fim da Segundona para assegurar o prêmio individual, além de ajudar a equipe do Porangabuçu na busca pelo acesso para a primeira divisão.

Outro atacante do Ceará, Aylon, também está na briga pela artilharia da segunda divisão. O camisa 11 do Vovô tem dez gols, dividindo o posto de vice-artilheiro com Anselmo Ramon (CRB-AL).

Antes de Bill, Magno Alves foi o artilheiro da Série B, em 2014, defendendo o Vovô. Magnata chegou aos 20 gols no torneio nacional — inclusive, nenhum jogador, desde então, anotou mais gols do que ele em uma única edição da Segundona.

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o ex-atacante relembrou a importante marca, mas salientou que o importante, acima de tudo, é pensar no coletivo.

"O maior objetivo é ver o Ceará retornando à Série A. Mas se tratando de artilharia, é um objetivo pessoal, que é válido, afinal de contas, são os gols que nos dão as vitórias, muitas vezes", afirmou ele, que recentemente esteve no Castelão para apoiar o Alvinegro.

"O Pulga e o Aylon, que estão brigando pela artilharia, podem deixar seu nome na história, isso atrai interesse de outros clubes. É aproveitar as oportunidades e vencer. O importante é fazer gol, tendo vitórias e artilharia. Já são 10 anos da minha artilharia, que ainda não foi batida (risos)", concluiu.

Apesar de difícil missão, os camisas 16 e 11 do escrete preto-e-branco vão precisar ser precisos para contribuir na caminhada alvinegra até a Primeira Divisão, como, também, garantir uma premiação pessoal.

Na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro, o Ceará mira 10 pontos nos últimos quatro jogos na Série B para chegar a 64 pontos e praticamente se garantir no G-4. Atualmente, o Vovô ocupa a 5ª posição com 54 pontos, a três da zona de acesso, que tem o Novorizontino como clube que abre o grupo dos quatro melhores escrete do certame nacional — o clube paulista fecha a 34ª rodada nesta terça-feira, contra o Guarani-SP, em Campinas.

Na reta final da competição, o Vovô fará dois jogos dentro de casa contra Avaí-SC e América-MG. Fora, os rivais da equipe serão Botafogo-SP e Guarani, onde o clube encerra sua participação num possível duelo de artilheiros.

Ídolo do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio sofreu nova grave lesão e terá de passar por cirurgia. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, exames de imagem apontaram rotura completa do ligamento cruzado anterior e estiramento dos ligamentos colaterais e cruzado posterior.

A lesão aconteceu durante o treino de apronto na última sexta-feira, 25, véspera do confronto contra o Paysandu-PA, na Arena Castelão — vencido por 2 a 1 pelo Vovô. Na atividade, Luiz Otávio sofreu uma entorse no joelho direito e foi cortado do jogo. O departamento médico do Alvinegro não deu detalhes sobre o tempo de recuperação.

O camisa 13 do Alvinegro de Porangabuçu já iniciou fisioterapia pré-operatória. A situação acontece menos de um mês após o retorno de Luiz Otávio aos campos, dez meses depois de uma outra grave lesão, esta no final de 2023.

Na reta final do ano passado, o zagueiro teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior e passou por cirurgia em janeiro. Voltou a ser relacionado na 30ª rodada da Série B, contra o Sport, mas só entrou em campo no duelo seguinte, diante da Ponte Preta, no Castelão, nos acréscimos da partida.

O defensor foi ovacionado pela torcida do Vovô naquela ocasião e se declarou ao clube ao término da partida. “É o que eu quero viver e escolhi fazer. Eu me dediquei tanto e estou voltando em um momento importante. Estou sempre muito ativo porque eu amo isso daqui. Aprendi a amar e encarnei o Ceará no coração”, disse à beira do campo.

Luiz Otávio também esteve no banco de reservas nos jogos contra o Ituano e Santos, mas não foi utilizado pelo treinador Léo Condé em nenhum dos dois. Diante da gravidade da nova lesão, o atleta só deve retornar em 2025.

No atual caso de Luiz Otávio, a rotura significa uma torção. É diferente de uma ruptura — que ocorreu com o zagueiro no fim de 2023 —, que acontece quando há o rompimento do ligamento.



Apesar de ambas terem um alto grau de gravidade, a ruptura é um diagnóstico pior que a rotura. Ainda assim, nos dois casos, é preciso intervenção cirúrgica.