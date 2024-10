Fortaleza: a uma vitória da melhor pontuação do futebol nordestino na Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Renato Kayzer, atacante do Fortaleza

Com o empate obtido em São Paulo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Fortaleza chegou aos 57 pontos, marca que o coloca próximo de alcançar um feito relevante: protagonizar a melhor campanha em pontuação de um time nordestino na era dos pontos corridos da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma vitória separa o Leão do Pici do feito histórico.

Serão sete oportunidades diferentes para o time comandado por Vojvoda atingir a meta — número referente às rodadas restantes no Brasileirão deste ano. Os maiores pontuações somadas até então pertencem ao Vitória-BA e ao Sport-PE. Os Leões rubro-negros conquistaram, cada um, 59 pontos nas edições de 2013 e 2015, respectivamente.

Apesar de não ter alcançado a vaga na Libertadores, o Vitória surpreendeu em 2013. O time, que iniciou o Brasileirão daquele ano com Caio Júnior — vítima fatal na tragédia envolvendo o avião da Chapecoense em 2016 — e terminou com Ney Franco no comando técnico, teve como destaque o centroavante Dinei, autor de 16 gols e vice-artilheiro do certame.

Na campanha, o Vitória teve o terceiro melhor ataque, com 59 gols marcados, e a segunda melhor campanha do segundo turno, atrás apenas do campeão Cruzeiro-MG. Foram 16 vitórias em 38 rodadas disputadas, além de 11 empates e 11 derrotas, ou seja, 51% de aproveitamento. O Sport, dois anos depois, viria a igualar o desempenho do rival nordestino.

Apesar de ter sido uma perfomance inédita para o Sport nos pontos corridos, a sexta posição em 2015 trouxe um certo gosto “amargo” pela expectativa que o time pernambucano criou ao longo da competição. Comandado por Eduardo Baptista em boa parte da campanha — que foi concluída com Falcão —, o Leão da Ilha contou com nomes como Diego Souza, André “Balada” e Hernane "Brocador" no elenco.

A equipe chegou a liderar o campeonato em cinco ocasiões, mas o mau desempenho fora de casa, com apenas dois triunfos, fez o Rubro-Negro perder força e terminar em sexto. O desempenho na Ilha do Retiro foi o grande diferencial, com 13 vitórias, cinco empates e uma derrota.

Apesar de ter tido menor pontuação que Vitória e Sport, o Fortaleza, em 2021, alcançou a melhor colocação de um clube nordestino no Brasileirão de pontos corridos até agora. No ano de estreia do argentino Juan Pablo Vojvoda como treinador da equipe cearense, o Leão, com 58 pontos ganhos, terminou na quarta posição e conquistou vaga inédita à fase de grupos da Copa Libertadores.

Esse, inclusive, é outro contexto em que o atual elenco do Tricolor do Pici pode estabelecer um novo recorde. No cenário da 31ª rodada, o Fortaleza é o terceiro colocado da tabela, com três pontos a mais que o Flamengo (4º) e quatro a menos que o Palmeiras (3º). Em relação ao Internacional (5º), a diferença é de cinco pontos a favor do Leão. O time carioca e o gaúcho se enfrentam nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 17ª rodada.

Melhores campanhas em posição de times nordestinos na era dos pontos corridos da Série A

1º) Fortaleza - 2021 (4º lugar)



2º) Vitória - 2013 (5º lugar)



3º) Sport - 2015 (6º lugar)



4º) Fortaleza - 2022 (8º lugar)



5º) Fortaleza - 2019 (9º lugar)



6º) Fortaleza - 2023 (10º lugar)

Melhores campanhas em pontuação de times nordestinos na era dos pontos corridos da Série A:



1º) Vitória - 2013 (59 pontos)



1º) Sport - 2015 (59 pontos)



2º) Fortaleza - 2021 (58 pontos)



3º) Fortaleza - 2022 (55 pontos)



4º) Fortaleza - 2023 (54 pontos)



5º) Fortaleza - 2019 (53 pontos)



A comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou, neste domingo, 27, sete árbitros, tanto de campo quanto VAR, após decisões polêmicas tomadas na 31ª rodada do Brasileirão Série A. Entre os afastados estão Ramon Abatti Abel, juiz de campo e Pablo Ramon, chefe da cabine do VAR, que comandaram a arbitragem no duelo entre Fortaleza e Palmeiras.

Além dos dois citados acima, outros cinco foram afastados: Bráulio Machado (campo) e Diego Lopes (VAR), ambos do jogo entre Flamengo x Juventude; e Flávio Souza (campo), Rodrigo Guarizo (VAR) e José Claudio (auxiliar do VAR), trio de Vitória x Fluminense.

Os sete árbitros serão colocados fora das escalas de jogos por tempo indeterminado para uma “reavaliação de desempenho técnico”. O afastamento gerou alteração na escala de algumas partidas da Série B em que os árbitros estavam escalados.

A punição aos juízes de campo e VAR foi aplicada após uma série de decisões polêmicas na 31ª rodada da Série A que geraram inúmeras críticas à arbitragem.

No empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Fortaleza, no Allianz Parque, em São Paulo, Ramon Abatti Abel marcou dois pênaltis a favor dos donos da casa: o primeiro após um contato de Titi nas costas de Flaco López e o segundo em um toque na mão de Yago Pikachu dentro da área.

Os dois lances foram bastante questionados pela torcida do Tricolor do Pici, pelos jogadores e pelos membros da diretoria da equipe cearense. O técnico Juan Pablo Vojvoda chegou a pedir revisão dos lances para a CBF após a partida.

Já Braúlio Machado foi criticado por dois lances: o pênalti marcado em cima de Gerson e pela expulsão de Nenê, do Juventude. No jogo do Vitória e Fluminense, o pênalti para a equipe baiana foi o lance mais questionado.