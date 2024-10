Fortaleza BC perde 3ª seguida no NBB e tem o carrasco Fla pela frente

Foto: Thiago S. Araujo / Cerrado Basquete O Fortaleza BC vem de derrota para o Botafogo

O início do Fortaleza BC no NBB 2024–2025 não tem sido positivo. Nesse domingo, 27, o Carcalaion foi derrotado pelo Botafogo por 77 a 52 no Ginásio da Unifor, na capital cearense, e amargou o terceiro revés consecutivo na competição. Com o resultado, a equipe segue na parte de baixo na tabela, como vice-lanterna.

Apesar do cenário complicado, não há tempo para lamentar. Os comandados do treinador Flávio Espiga se reapresentaram nessa segunda-feira, 28, para fazer a única atividade preparatória voltada para o Flamengo, próximo adversário no torneio nacional.

A partida entre as equipes acontece já nesta terça-feira, 29. O Tricolor e o Rubro-Negro se encontram às 19h30min, na quadra do ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Os sócios-torcedores do clube têm entrada garantida, enquanto o ingresso para a arquibancada pode ser trocado por um quilo de alimento.

O Flamengo é o atual vice-campeão do NBB — perdeu a final para o Sesi Franca — e costuma ser um adversário indigesto para o Carcalaion. Nos últimos 18 jogos contra o Rubro-Negro, o Fortaleza BC perdeu todos. O jejum vem desde a edição 2016/2017 do certame, época em que ainda atuava como Basquete Cearense, sem vinculação com o Leão do Pici.