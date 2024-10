Vini Jr é preterido, boicota cerimônia e vê Rodri levar a Bola de Ouro em premiação controversa

Foto: FRANCK FIFE / AFP Os espanhóis Aitana Bonmatí e Rodri foram escolhidos os melhores jogadora e jogador do mundo

O meio-campista espanhol Rodri, do Manchester City, foi condecorado ontem com a Bola de Ouro, em uma das mais controversas e contestadas edições da tradicional premiação entregue pela revista France Football em parceria com a Uefa. A escolha pelo volante do time inglês treinado por Pep Guardiola impediu o Brasil de voltar a ter o melhor jogador do mundo depois de 17 anos — Kaká foi o último a ganhar, em 2007.

Vinicius Junior ficou em segundo lugar e, indignado com a votação, nem foi à cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris — bem como os companheiros do Real Madrid, escolhido como equipe do ano e o técnico Carlo Ancelotti, apontado como melhor do mundo. Assim, terceiro e quarto colocados da lista, o inglês Jude Bellingham e o espanhol Dani Carvajal, também faltaram à premiação.

Até a manhã desta segunda, dia da premiação, Vini era considerado favorito por diferentes veículos de imprensa da Europa a levar o prêmio como resultado de seu desempenho nas últimas edições do Campeonato Espanhol e, principalmente, da Liga dos Campeões, com gols decisivos, incluindo o que fechou a vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund na decisão que deu ao Real Madrid sua 15ª taça do torneio mais importante de clubes da Europa.

Pela manhã, porém, vazou a informação de que o Real Madrid havia sido avisado de que o brasileiro não seria o vencedor, o que se confirmou no evento. A maioria dos 100 jornalistas de 100 países diferentes escolhidos pela France Football para compor o júri, preteriu Vini e deu ao volante Rodri, entre 30 finalistas na lista elaborada por uma "comissão de notáveis" da revista, sua primeira Bola de Ouro.

O que pode ter pesado, na avaliação dos jornalistas, é o desempenho ruim de Vini Jr. pela seleção brasileira. Já Rodri, além de perder apenas um jogo pelo Manchester City na última temporada, conquistou a Eurocopa com a seleção espanhola.

Rodri não teve números ofensivos espetaculares, até porque é volante. Foram 12 gols e 14 assistências em 63 partidas. Em comparação, Vini marcou 26 gols e deu 11 assistências em 49 jogos. No entanto, o meio-campista clássico, de passe refinado e finalização precisa, é figura importante para funcionar o multicampeão Manchester City de Guardiola.

Méritos de Rodri à parte, foram vários os protestos pela escolha do espanhol em detrimento de Vini. "Que Bola de Ouro é essa?", questionou a craque Marta. Muitos apontaram racismo na avaliação de parte dos jurados, grande parte deles de países da Europa. Há o entendimento de que o brasileiro não ganhar o prêmio é retaliação à sua postura altiva e corajosa no combate ao racismo que sofre na Espanha. "Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados", escreveu o brasileiro na rede social X.

Inconformado, o Real Madrid decidiu organizar um boicote e não mandou nenhum jogador ao evento. Segundo o jornal Marca, o clube mandaria um avião com 50 pessoas à cerimônia, mas cancelou o voo quando a aeronave já estava na pista do aeroporto de Barajas, em Madri. (Agência Estado)





Principais premiados

Melhor jogador: Rodri

Melhor jogadora: Aitana Bonmatí

Troféu Kopa - Melhor jogador sub-21: Lamine Yamal

Melhor clube feminino: Barcelona

Melhor clube masculino: Real Madrid

Troféu Gerd Müller - Maior goleador: Harry Kane e Kylian Mbappé

Troféu Yashin- Melhor goleiro: Dibu Martínez

Melhor técnico(a) de time feminino:

Emma Hayes

Melhor técnico do time masculino:

Carlo Ancelotti