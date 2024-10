A um empate da final, Fortaleza recebe o Sport pelo Brasileiro de Futsal

Foto: João Moura/FortalezaEC O veterano Valdin é um dos destaques do Fortaleza

Após ter vencido na ida em Recife por 3 a 2, no último dia 7, o Fortaleza recebe o Sport, hoje, às 20 horas, no Centro de Formação Olímpica (CFO) pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro de Futsal.

O Tricolor do Pici já sabe quem enfrentará caso avance diante do Rubro-Negro: o Apodi-RN. O time potiguar passou pelo Yeesco-RS, nesse sábado, 26, no interior do Rio Grande do Norte. Assim, a decisão será nordestina, ainda com datas a definir.

Até o momento, o Leão possui uma campanha regular no certame nacional. Na primeira fase, a equipe ficou em segundo no grupo A, atrás do Passo Fundo-RS, tendo vencido seis duelos e perdido três.

Nas oitavas de final, o adversário foi Ribeirópolis-SE. Os confrontos em Sergipe e Fortaleza ficaram no empate, com o escrete vermelho-azul-e-branco se sobressaindo nos pênaltis na capital cearense.

Já nas quartas, o rival da vez foi o Concordia-SC. O Tricolor passou sem sustos, vencendo em Santa Catarina por 3 a 1, e no CFO por 5 a 3.

Agora, o melhor ataque do campeonato, com 48 gols, se vê diante de um rival histórico nos campos. O Leão da Ilha, por sinal, ao contrário do Tricolor de Aço, teve um percurso mais complicado, com alguns percalços. A fase classificatória, por exemplo, se encerrou com os pernambucanos apenas em quinto do Grupo B. Após isso, passou por Estrela do Norte-AM e Passo Fundo-RS.

Para avançar à decisão, o clube de Recife precisa vencer no tempo normal — por qualquer placar — para levar a semifinal à prorrogação. Nela, uma vitória simples resolve a situação para o Rubro-Negro.

O Fortaleza, todavia, precisa de apenas um empate para chegar a mais uma final em 2024. Até o momento, o time comandado por Facó esteve na decisão de todos os torneios que disputou (Copa do Estado, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense).

Desses, venceu dois, a Copa do Estado e o Nordestão, ambos contra o São João de Jaguaribe, que também será seu oponente na final estadual, ainda sem data fornecida pela Federação Cearense de Futebol de Salão (FCFS).

No outro certame nacional, o Tricolor acabou ficando com o vice-campeonato, sendo derrotado pelo Atlântico Erechim-RS, em pleno CFO, no último dia 23.