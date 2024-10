Fortaleza BC perde para o Flamengo no CFO e chega a 4ª derrota seguida no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Fortaleza Basquete Cearense foi derrotado pelo Flamengo no CFO

O Fortaleza Basquete Cearense chegou à quarta derrota seguida no Novo Basquete Brasil (NBB) na noite dessa terça-feira, 29. O Carcalaion foi superado pelo Flamengo por 56 a 78, no Centro de Formação Olímpica (CFO), na capital cearense, e estagnou na 15ª colocação do certame.

O time comandado por Flávio Espiga teve um começo animador diante de um rival que o havia eliminado na temporada passada, nas quartas de final. O primeiro quarto se encerrou com vitória leonina por 23 a 21, contando com o bom desempenho do trio formado por Cassiano, Demetrio e Ornesta.

Todavia, o clube não conseguiu manter o nível no decorrer da partida. O Rubro-Negro, que almejava a liderança do NBB, reagiu bem no duelo e saiu com uma expressiva vitória no segundo quarto por 25 a 11, portanto, os times foram pro intervalo com um placar em 34 a 46 para os cariocas.

Na volta para o segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo. Dono do jogo, o Flamengo controlava as ações e via um Fortaleza, em certos momentos, atônico, principalmente com a defesa rubro-negra.

Dessa maneira, o terceiro quarto do duelo se encerrou com resultado positivos dos heptacampeões, em 14 a 9. Naquele momento, o marcador do CFO refletia o que acontecia em quadra, com um placar 60 a 43.

Na quarta e derradeira parcial, o Flamengo confirmou a vantagem estabelecida na partida e ampliou a margem, atingindo 18 a 13, ao final.

Para se recuperar na competição, o Carcalaion já terá um duelo importante nesta sexta-feira, 1º de novembro. Novamente em casa, o time cearense receberá outro carioca: desta vez, será o Vasco da Gama, às 19h30min.

Será mais uma oportunidade para os comandos de Espiga repetiram a boa campanha na última temporada, quando chegaram perto da fase de semifinal do torneio. O basquete do Tricolor só obteve uma vitória, ainda na primeira rodada, contra o Caxias do Sul. Desde então, não houveram atuações convincentes.