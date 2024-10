Saulo "seca" concorrentes e é enfático sobre acesso do Ceará: "A torcida merece muito"

Foto: AURÉLIO ALVES Saulo Mineiro, atacante do Ceará

Acreditar. É o verbo mais repetido pelo atacante Saulo Mineiro, em entrevista coletiva concedida ontem, 29, na sede do clube, em Porangabuçu. Quinto colocado da Segundona, o time alvinegro persegue o G-4 desde a chegada de Léo Condé, no início de julho.

O técnico, inclusive, de acordo com o camisa 73 do Vovô, vem focando especialmente no aspecto psicológico do elenco nessa reta final da Segundona. "O Condé vem trabalhando muito a questão da mentalidade para a gente não ter esse 'desespero'. Acredito que a gente vem melhorando isso", afirma.

Após tropeços relevantes, o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu uma reação dentro da competição e é candidato real a uma das vagas para a Série A de 2025. No entanto, nessa missão, além de somar pontos, precisa torcer contra alguns rivais diretos, como Sport-PE, Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Vila Nova-GO e América-MG — que também brigam pelo mesmo objetivo.

Diante desse cenário, Saulo foi enfático ao afirmar que o elenco torce, sim, contra seus concorrentes, mas ressaltou que, primeiro, o Vovô necessita fazer sua parte em seus jogos.

"Sim, com certeza (sobre secar). Mas, primeiro de tudo, todos nós sabemos que precisamos fazer nossa parte em campo. Claro que a gente seca, sim. Se favorecer a gente, a gente torce (contra)."

Na sequência, o atacante complementou que a equipe segue acreditando no acesso e salientou a importância de cada jogo restante até o final do certame nacional. No domingo, o time encara o Avaí-SC, em casa, e depois enfrenta: Botafogo-SP fora, América-MG em casa e Guarani-SP fora.

"A gente tem que, a cada dia e jogo, acreditar. Sempre falamos internamente entre nós que precisa ser jogo a jogo. Temos que fazer nossa parte. No próximo jogo, contra o Avaí em casa, temos que focar neles. Claro, temos mais três outros jogos importantes, mas precisamos focar jogo a jogo para que a gente possa conquistar o objetivo. Não podemos pensar lá na frente e acabar tropeçando no jogo de hoje", comentou.

Sobre os duelos em casa, o camisa 73 destacou a força da torcida como um fator determinante para os jogadores "lutarem" em campo para conquistar o acesso. Segundo ele, o elenco tem que trabalhar para "dar o que essa torcida merece".

“É incrível como a torcida do Ceará é. Não é qualquer torcida que coloca 40 mil dentro de um estádio. Para nós, isso é maravilhoso. Eu sempre falo que a torcida alvinegra é o nosso 12º jogador [...] Uma torcida gigante, que sempre vai lotar o estádio independente da situação em que o clube está. A torcida merece muito mais do que isso. Nós estamos trabalhando para alcançar o objetivo e dar o que essa torcida merece, que é estar sempre no topo”, finaliza Saulo.